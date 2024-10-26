美國和平小鎮驚傳命案！　49歲男「離奇卡捐款箱」詭死

▲ 男子詭異陳屍捐款箱內。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

近日，美國威斯康辛州麥迪遜鎮發生一起離奇命案，一名49歲男子卡在超市停車場附近的捐款箱中，被人發現時已經沒有生命跡象。警方初步排除他遭人殺害的可能性，但也沒有人能說清男子為何試圖把自己塞進捐款箱，才導致他不幸喪命。附近民眾對此都震驚不已，警方已展開調查。

據《WMTV》報導，本月22日下午3點15分左右，一名男子被發現受困於美國連鎖超市「Hy-Vee」西側停車場附近的捐款箱，當警方獲報抵達現場，立刻協助該名男子脫困，並由急救人員展開搶救措施，但該名男子當場死亡。

麥迪遜警局（Madison Police Department,MPD）的發言人弗萊爾（Stephanie Fryer）表示，根據警方調查，死者為49歲男性，但目前還在釐清他為何要強行進入捐款箱中。官員懷疑，死者生前「可能是想拿回捐款箱中的財產」，但目前未有確切證據證實此論點。現場沒有任何外力介入跡象，初步排除他殺可能性。

住在事發超市附近的常客蘭德爾先生得知消息後相當震驚，他告訴媒體，「麥迪遜是非常和平的小鎮，而這附近就是其中最熱鬧的住商混合區。」

針對該案，警方獲報後在停車場拉起封鎖線，並搭上帳篷保護亡者隱私，希望盡可能保護調查的完整性，同時向受害家屬致上哀悼之意。

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