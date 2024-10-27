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社會 社會焦點 保障人權

馬尾女車手約超商面交！竟「送30萬」給被害人　警直呼罕見

▲▼鎖定轄區提款熱點 苗檢指揮竹南警循線緝獲詐團 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲投資詐騙一向都是詐團向被害人收款，就算「出金」也會以匯款方式，這次竟然用面交方式。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

文／中央社

新北市警方表示，日前逮捕1名詐團女車手，一般都是車手向被害人取款，她卻是送新台幣30萬元「投資利潤」給被害人。警方說，應是想放長線釣大魚，此類落網的案例不多。

三峽警分局26日指出，61歲徐姓婦人7月間透過網路社群廣告加入投資群組，並陸續共提領新台幣400萬元加入飆股行列。徐婦的女兒發現母親近期使用手機頻繁，還不停到銀行領錢，主動關心才發現母親遭詐騙。

鶯歌分駐所所長鄧博元指出，據報後指導母女誘捕車手，由徐婦一再向「投資群組」客服要求出金「投資獲利」，客服禁不住徐婦要求，請示後同意面交新台幣30萬元，並指派陳姓女車手拿錢給徐婦。

警方表示，日前雙方約在鶯歌區中山路的超商面交，頭髮綁馬尾的女子出現、拿出一疊鈔票準備交給婦人時，便衣員警一擁而上將她制伏，起出作案用的手機與贓款，帶回詢問。

警方調查，詐團告知徐婦以「買黃金」為由向銀行提領鉅款，以免銀行起疑，隨後自從10月14日至10月21日，8天內陸續在鶯歌的超商面交4筆鉅款共400萬元給詐團派來的「理財專員」。

三峽警分局表示，投資詐騙一向都是詐團向被害人收取投資款，就算「出金」也會以匯款方式。這次竟然採用面交方式，一口氣將已經到手的贓款還給被害人30萬元，相當罕見，研判應該是想放長線釣大魚，未料車手遭警方設局埋伏逮捕。

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