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快訊／宜蘭重大車禍1死4傷！Mini「噴飛分隔島」撞2車　男駕駛身亡

▲▼快訊／宜蘭驚傳3車追撞5人傷　男駕駛「無呼吸心跳」送醫搶救中。（圖／記者游芳男翻攝）

▲紅色Mini Cooper高速飛越中央分隔島，先後撞上對向2輛轎車，最後在一間車行騎樓停下。（圖／記者游芳男翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

宜蘭五結鄉光榮北路26日晚間6點多發生重大車禍，38歲陳姓男子駕駛紅色Mini Cooper下橋時，疑似過彎不慎，失控衝入對向車道，連撞2輛車，導致4人受傷、自己當場失去呼吸心跳。陳男送醫搶救後，一度恢復生命跡象，但深夜10點多仍宣告不治。

當時陳男駕駛紅色Mini，自光榮北路橋南下羅東，不料疑似過彎失速，先是撞上中央分隔島，緊接噴飛至對向車道，先後撞擊北上的紅色NISSAN轎車、紅色Mazda，導致2車車頭損毀，最後停在一家車行的騎樓下。

▲▼快訊／宜蘭驚傳3車追撞5人傷　男駕駛「無呼吸心跳」送醫搶救中。（圖／記者游芳男翻攝）

▲紅色NISSAN車頭嚴重損毀，車上一家四口受到極大驚嚇，2大2小輕傷送醫。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

救護人員到場時，陳男已無呼吸心跳，現場CPR後送往聖母醫院急救，而第一個遭受撞擊的紅色NISSAN轎車上載有游姓一家四口，父母跟2名孩童受到輕傷，所幸並無生命危險，送醫後已無大概。至於Mazda轎車，車頭凹陷，車上一對年輕情侶並未受傷，但受到驚嚇。

不過，陳男傷勢嚴重，到院時頸部斷裂、顱內出血及肺出血，經搶救一度恢復呼吸心跳，但深夜10點多仍因傷勢過重宣告不治。目前警方尚在調查詳細車禍原因。

▲▼快訊／宜蘭驚傳3車追撞5人傷　男駕駛「無呼吸心跳」送醫搶救中。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼快訊／宜蘭驚傳3車追撞5人傷　男駕駛「無呼吸心跳」送醫搶救中。（圖／記者游芳男翻攝）

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