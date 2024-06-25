蔣萬安曬自製「個人專屬悠遊卡」體驗片！　二寶可愛現身

▲台北市長蔣萬安體驗北市青年局「個性化悠遊卡機」。（圖／翻攝自Facebook／台北市政府青年局）

記者郭運興／台北報導

台北捷運公司日前推出「個性化悠遊卡機」，操作簡便，短時間就能製作「專屬悠遊卡」，每張卡片都充滿個人特色，迅速吸引大量民眾體驗。對此，台北市長蔣萬安今（25日）IG釋出自己的體驗片，表示台北市青年局最新進駐「個性化悠遊卡機」，酷東西再+1！呼籲大家快來做一張只屬於你、獨一無二的悠遊卡。他還幽默提問，青年局場館越來越豐富，大家覺得蓋一座溜滑梯怎麼樣？

蔣萬安在Instagram表示，「個性化悠遊卡機」進駐台北市青年局！前幾天「二寶Olie」已經做了自己的專屬悠遊卡，他也迫不及待來做一張，為了把心愛的家人印在悠遊卡上、隨身攜帶。

▼台北市長蔣萬安「二寶Olie」製作專屬悠遊卡。（圖／翻攝Instagram／蔣萬安）

蔣萬安表示，台北市政府青年局大樓最新進駐機台，快來做一張只屬於你、獨一無二的悠遊卡！除了有超人氣機台，青年局場館越來越豐富、活化，未來還有更多酷東西準備進駐。

蔣萬安更幽默提問，大家覺得在台北市政府青年局大樓，蓋一座溜滑梯怎麼樣？

▼台北市長蔣萬安體驗北市青年局「個性化悠遊卡機」。（圖／翻攝自Facebook／臺北市政府青年局）

青年局表示，最近超紅的「客製化悠遊卡機」進駐青年局大樓一樓大廳，民眾可以到此來製作一張屬於自己獨一無二的悠遊卡做為紀念，未來也將不定期與更多流行元素連結，引導青年朋友進入場館交流發想創意，也歡迎大家告訴青年局，還想在青年局大樓看到什麼新奇酷東西或服務。