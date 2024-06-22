7成5民眾不知雙北明年辦世壯運　北市：加強國內外行銷力道

▲根據北市府民調，有7成5民眾不知雙北明年辦世壯運。（圖／主辦單位提供）



記者陳家祥／台北報導

2025雙北世界壯年運動會將在明年登場，但根據台北市研考會民調，有7成5北市民不知道雙北有此國際級活動；此外，賽事規定「年滿30歲不經選拔都可以報名參加」，也有8成6市民不知道。另外，目前已有近1萬4千人報名，雖較原定目標提早達標，但距4萬人參與的目標，還有一段差距。對此，世壯運執委會表示，將再加強國內外行銷力道。

根據研考會民調，是否知道「明年台北市跟新北市將一起舉辦世界壯年運動會」？知道24.2%、不知道75.8%；另外，「只要年滿30歲，不用經過選拔，都可以報名參加世壯運」一題，知道的僅13.5%、不知道高達86.5%。

世壯運執委會辦公室表示，世壯運過往在歐美國家較為盛行，而此次台灣率先舉辦亞洲首場世壯運，自今年2月17日開放報名並啟動整體宣傳，至22日止，已有近1萬4千人報名參賽，較原預訂7月17日目標1萬500人報名提早達標外，參賽者還包括知名棒球球星周思齊、103歲「全球最年長羽球選手」林友茂、眾多國手的教練們等跨世代、跨領域運動愛好者組成。

世壯運執委會辦公室指出，已透過國內各體育單項協會、大型賽事、運動團體等管道進行精準行銷、刺激報名外，下半年度還會陸續推出賽會主題曲、形象影片、名人口碑推廣，藉由網路社群、市政管道、贊助商通路、各大交通節點等進行宣傳，持續提升世壯運能見度。

世壯運執委會辦公室強調，會參考民調及各方意見，加強國內外行銷力道，讓更多民眾參與這場結合體育及觀光的國際級嘉年華會。