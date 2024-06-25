維護五院體制平衡　卓榮泰：聲請釋憲工作縝密規劃

▲行政院長卓榮泰立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德24日完成簽署《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，但同時也宣布，向憲法法庭聲請釋憲以及暫時處分。對此，行政院長卓榮泰說，現在進到釋憲的階段，是「違憲不可行」，層次更高；他說，行政院對於聲請釋憲解釋的工作，現在正縝密規劃研究中，會透過院的程序，在最快時間內做出決定。

針對總統賴清德昨宣布聲請釋憲及暫停處分，至今一府三院都要提出釋憲，卓榮泰說，基於五院體制的憲政規定，五院之間必須要互相尊重，各司其職，所以行政院對於未來送請司法院大法官作釋憲解釋的工作，現在正縝密的規劃研究如何進行。

卓榮泰指出，前一個階段的覆議案，主要理由在於，認為法案窒礙難行，但是遺憾的是覆議不能成立，「現在要進到釋憲的階段，那就是違憲不可行，層次更高」。

卓榮泰強調，會透過院的程序，在最快時間內做出決定，也因此不論是哪個機關都做出釋憲的要求，「我希望，在透過大法官憲法法庭作決定之後，一樣要維護、維繫過去五院體制的共同運作，大家都來接受，這才是在憲政體制下，未來國家應該走的道路」。

卓榮泰提到，在覆議案後有這樣的工作要做，但也有注意到，整個在原來的職權行使法規定的內容中，是不是有若干條文會被拿出來使用，行政院覺得要維護憲政的穩定、要維護五院體制的平衡，還是希望能在大法官解釋後，才對這個新法究竟是合法還是失效，大家有共同的體認。

卓榮泰認為，那個時候才是對法律做正面或反方向思考的時刻，「所以我希望每個憲政機關都應該嚴守分寸，不應該有太多不應該的動作」。