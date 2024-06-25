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社會 社會焦點 保障人權

小貨車左轉5桶油漆噴出「路面秒變白」　倒楣4騎士打滑連環摔

記者賴文萱／高雄報導

高雄鳳山區中山東路與鳳林路口，昨上午發生一起連環車禍，當時一輛小貨車左轉時，車上5桶白色油漆掉落地面，整條路全被油漆汙染，導致後方行經的4部機車接連打滑摔車，一名女騎士送醫。警方表示，小貨車駕駛行為已違法，將開罰新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰。

這起事故發生在24日9時許，62歲小貨車駕駛胡男沿鳳林路左轉中山東路，車上所載5桶白色水泥漆掉落地面，導致後方行經4部機車打滑摔傷，數十公尺的路面更是瞬間被染成白色。

▲▼高雄小貨車左轉「5桶油漆灑滿地」，4騎士路過連環摔車…慘況曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄小貨車左轉「5桶油漆灑滿地」，4騎士路過連環摔。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄小貨車左轉「5桶油漆灑滿地」，4騎士路過連環摔車…慘況曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲4騎士路過「油漆路」，打滑連環摔車。（圖／記者賴文萱翻攝）

騎士分別為黃女（28歲）、劉男（68歲）、李女（33歲）、孫女（28歲），除了孫女右腳擦、挫傷，送大東醫院治療，其餘機車騎士四肢擦傷無大礙。

因現場路面油漆污漬已造成危害，員警立即通知環保局至現場協助清洗路面，另通知養工處到場檢視路面狀況及後續回復路面求償事宜，警方也加派警力在場協助車流交通疏導，直到障礙排除後才離去。

▲▼高雄小貨車左轉「5桶油漆灑滿地」，4騎士路過連環摔車…慘況曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

初步肇事原因研判，疑為自小貨車載運貨物不穩固導致油漆掉落，詳細肇責仍待交通大隊釐清判斷。有關駕駛胡男違反道路交通處罰條例第30條1項2款所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，將處新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰。

▲▼高雄小貨車左轉「5桶油漆灑滿地」，4騎士路過連環摔車…慘況曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼員警立即通知環保局至現場協助清洗路面。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄小貨車左轉「5桶油漆灑滿地」，4騎士路過連環摔車…慘況曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

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