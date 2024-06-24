第一屆國際濕地夥伴網絡亞太地區年會　台灣展現多元新力量

▲第一屆國際濕地夥伴網絡（Wetland Link International 簡稱WLI）亞太地區會（WLI-AO）在斯里蘭卡可倫坡市辦理完成，台灣台北市野鳥學會、台南市野鳥學會、新北市鹿角溪人工溼地巡守隊表現亮眼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第一屆國際濕地夥伴網絡（Wetland Link International 簡稱WLI）亞太地區會（WLI-AO）在斯里蘭卡可倫坡市辦理完成，此次參加團隊包含了韓國、日本、蒙古、菲律賓、香港、尼泊爾、馬來西亞、緬甸、印度、德國、紐西蘭、澳洲、英國、台灣以及主辦國斯里蘭卡。

本次年會台灣團隊表現亮眼，展現多元新力量，讓與會代表稱讚不已。新北市鹿角溪人工溼地巡守隊代表以平均20歲的年紀成為矚目新星；台南水雉生態教育園區共榮永續發展新模式備受多國追捧與探詢。

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WLI（國際濕地夥伴網絡）由 RAMSR（聯合國拉姆薩爾秘書處）委請WWT（英國水鳥與溼地信託金會）建立平台，邀請以濕地教育、保育與經營為主體的政府部門、民間組織單位參與進行多方交流。而RRCEA（拉姆薩爾東亞區域中心）是亞太地區最重要的執行單位。WLI亞太年會前身為WLI-Asia年會，每兩年舉辦一次，一共辦理9屆，2018年台北市為第7屆主辦方。

此次第1屆WLI-AO為整合亞洲地區與太平洋地區的跨區年會。斯里蘭卡作為主辦國，可倫坡為主辦市。斯里蘭卡政府對此次大會的重視，讓與會人員感受該國對濕地相關工作的超強企圖。整個活動在首都可倫坡市Diyasaru Park內辦理，動員多個部會參與辦理外。斯里蘭卡首相迪內什•古納瓦德納先生親自出席致開場詞。斯里蘭卡總統拉尼爾•威克瑞米辛赫親自宴請與會代表並致閉幕詞。

2014年台北市關渡自然公園便開始參與WLI組織，除了成為會員外，並於2022年取得該組織之星級濕地中心獎的肯定。關渡自然公園經營管理單位台北市野鳥學會理事長李昭賢表示：「關渡自然公園經營管理過程接受許多夥伴支持，特別是來自國際的力量。更多交流學習有助於自身與群體的發展，關渡自然公園因為參與ＷＬＩ獲益良多，我們也樂於分享給其他台灣夥伴，讓大家的努力被世界看見，也讓我們自己看見世界。」

2023年決定參與WLI夥伴的新北市鹿角溪人工溼地巡守隊，不僅以最快速度通過WLI選拔標準，更在今年第一屆亞洲大洋洲地區年會中派出年紀平均不到20歲的巡守隊員參與。鹿角溪人工溼地巡守隊主管機關新北市環保局主任秘書陳美玲表示：「這次由胡秀芳隊長帶領與會的6位青年志工，包含第1屆簡劭丞和林宜臻、第2屆黃郁庭、第6屆陳允謙、第10屆陳允璞和劉昀融，他們現在是高中生、大學生、研究生以及剛剛入社會的新鮮人。而現在小學4年級巡守隊已經是第15屆的學生。他們不僅在溼地工作上有所經驗，並且展現高度熱情與活力。鹿巡的孩子不在國際場合上以全英文進行簡報並且多國代表交談甚歡，展現強大的青年活力。而全程參加完5天高密集會議沒有缺席，表現真的可缺可點，這些孩子不僅是鹿巡驕傲、更是我們新北市的驕傲。」

2024年加入WLI的台南水雉生態教育園區，這次表現出永續治理的最佳模式。用實際行動告訴國際夥伴，如何成功達成社會、環境與經濟共榮的永續治理模式。長期經營台南水雉園區台南市野鳥學會蔡旺詮理事長表示：「水雉教育園區一開始還不知道怎麼去運作水雉的棲息模式，多年前還特別跑到斯里蘭卡去取經，看看水雉如何在水生植物環境中生長。沒想到20年過後，我們結合菱角田的多元模式可以反過來教導斯里蘭卡、印度、印尼、香港、馬來西亞、泰國等地。怎麼去透過菱角田的社區共榮模式來照顧水雉這樣的稀有鳥類。水雉園區的成功模式其實要感謝從中央到地方，從政府到民間等等多個夥伴地支持，特別是整合與創新模式，很辛苦。但是，我們很開心可以把這樣的台灣模式分享給更多夥伴知道」。

而這次大會主席拉姆薩爾東亞區域中心主任，韓國徐昇吾主任不斷跟台灣代表表示：「今年最耀眼的代表就是台灣。過往關渡自然公園民間與政府共同治理模式已經讓世界眼睛一亮；鹿角溪人工溼地巡守隊所展現的青年世代能力，更是讓人充滿希望的明日之星；而水雉教育園區更是充分表現濕地明智利用與社區永續發展的實踐力。」而另一個大會主辦WWT的國際項目專員Connor Waish當面跟台灣代表團說：「台灣的經驗與能力值得世界學習，也期待台灣濕地夥伴可以持續參與ＷＬＩ夥伴給予全球濕地有關保育、教育、與社區共榮的更多成功經驗，台南水雉生態教育園區的努力應該透過更多機會讓大家看到，這已經是有效其他保護區模式（OECM）的一種成功模式」