　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北女遇「假投資老師」誆騙　 警誘逮車手扣50萬現金

▲新北女遇「假投資老師」誆騙。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北女遇「假投資老師」誆騙，警方在女子協助下，誘出車手在超商交付款項。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區鄭姓女子近日透過臉書結識「假投資老師」，卻陷入假投資虛擬貨幣詐騙中，銀行發現鄭女金流異常，報警協助。警方19日在鄭女協助下，誘出車手在超商交付款項，待劉姓車手交易完成後，當場將他逮捕，查扣現金50萬元，成功阻詐，保住被害人的血汗錢。

瑞芳警分局19日上午接獲銀行通報，疑有民眾遭詐騙且帳戶恐遭用於洗錢，經員警到場了解及耐心勸說，並與劉女合作，智誘詐欺集團引出面交，警方在附近埋伏，以守株待兔的優勢警力，等待劉女和車手完成交易，多名警力一擁而上，取款車手當場遭逮捕。

▲新北女遇「假投資老師」誆騙。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警方在附近埋伏，等待劉女和車手完成交易，多名警力一擁而上，取款車手當場遭逮捕。

遭逮捕車手劉男現年40歲，有詐欺前科，警方當場查扣現金50萬元、詐騙買賣合約5份、手機2支等物相關證物。經警方調查，詐團使用臉書假稱好友，在取得信任後，以假投資虛擬貨幣，以高獲利來詐騙被害人，被害人前後用ATM及現金交付車手多次，因銀行發現帳戶異常通知鄭女並經由警方耐心勸說才驚覺受騙。

瑞芳警分局長陳建龍呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，勿輕信來路不明之投資管道，宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財之警訊，應小心求證防止被騙，如有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證。

▲新北女遇「假投資老師」誆騙。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警方當場查扣現金50萬元、詐騙買賣合約5份、手機2支等物相關證物。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►新北公車延駛基隆百福社區增9站　邱佩琳：8月底前上路

►基隆增10處科技執法7／1日啟用　建置地點、取締項目一次看

►滿油表一夜見底！基隆3公車被偷走620公升柴油...損失1.6萬

►基隆海大第4座企業認養公車亭　邱佩琳：打造首座災防功能站體

ET快訊
快訊／22:27規模5.4「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／22:27有感地震　8地區震度3級以上
明午後雷雨彈「下更久」
早餐店低消80才能「內用吹冷氣」！公告曝光全場力挺
蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」　蔡阿嘎心疼
快訊／兄弟5連勝仍被淘汰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北女遇「假投資老師」誆騙　 警誘逮車手扣50萬現金

違規停車「佔停車格1／3」　警察經過…收費阿姨秒開單神救援

北市萬華「鑽石大樓」晚間火警！頂樓火舌濃煙竄天　11人緊急疏散

快訊／台中大坑山區傳墜橋！男摔10米深河道亡　現場畫面曝光

悲情男結婚成噩夢！妻羞辱「小雞雞不持久」　他崩潰提離婚

快訊／天母暴走毒蟲持武士刀殺傷小黃運將　檢方聲押獲准

前士官滯陸3個月！家屬探視曝「胖了8公斤」　盼兩岸重啟協商

又是投資詐騙！嘉義男要匯125萬投資未上市股票　警銀聯手喊卡

快訊／板殯電動機車突起火！車體爆炸嚇壞民眾　原因待查

快訊／國3北龍潭段2車追撞！占外線車道　後方車流回堵6K

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

女拿橡皮擦問友如何稱呼　網聽擦布：第一次聽到！

花蓮寵物店失火！傷亡不明　現場人員路旁急幫狗狗CPR

柴犬掙脫牽繩硬闖馬路　害2車擦撞事後還肇逃！

馬來貘「抵台猝死」將解剖釐清　日網聞訊暴哭：登機前好好的

新北女遇「假投資老師」誆騙　 警誘逮車手扣50萬現金

違規停車「佔停車格1／3」　警察經過…收費阿姨秒開單神救援

北市萬華「鑽石大樓」晚間火警！頂樓火舌濃煙竄天　11人緊急疏散

快訊／台中大坑山區傳墜橋！男摔10米深河道亡　現場畫面曝光

悲情男結婚成噩夢！妻羞辱「小雞雞不持久」　他崩潰提離婚

快訊／天母暴走毒蟲持武士刀殺傷小黃運將　檢方聲押獲准

前士官滯陸3個月！家屬探視曝「胖了8公斤」　盼兩岸重啟協商

又是投資詐騙！嘉義男要匯125萬投資未上市股票　警銀聯手喊卡

快訊／板殯電動機車突起火！車體爆炸嚇壞民眾　原因待查

快訊／國3北龍潭段2車追撞！占外線車道　後方車流回堵6K

快訊／22:27花蓮近海規模5.4「極淺層地震」　最大震度4級全台有感

快訊／22:27花蓮發生有感地震　8地區震度3級以上

6位偶像歌手轉演韓劇依舊亮眼非凡　2PM李俊昊、玉澤演人氣超高

蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

軍人釣客遭陸留置逾3個月　陸委會抗議：中共做法不人道！

艾莉絲陪11歲女朝聖泰勒絲演唱會　曬「自製追星手鍊」衝動想拚3胎

正妹爬山中邪「魔神仔附背上」！自拍全身裸照求祭改

大雨澆不熄熱情　林書豪帶愛犬參與新北國王冠軍遊行

新北女遇「假投資老師」誆騙　 警誘逮車手扣50萬現金

違規停車「佔停車格1／3」　警察經過…收費阿姨秒開單神救援

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

即／花蓮寵物店嚴重火警！傷亡不明

嫩妹吃掉15歲小男友挨告！他認「很舒服」

彰化傳3例熱中暑　43歲女登山昏厥命危

餐酒館老闆喝茫拒測！1088萬麥拉倫當場拔牌

即／有影片！警公布麥拉倫車主酒駕完整時序

即／台中大坑山區傳墜橋！男摔10米深河道亡

花蓮「歐桑米粉湯」起火！延燒3棟房舍

女騎車扯斷瓦斯線！害攤商父子遭火燒

即／花蓮寵物店全面燃燒！多隻萌犬陷昏迷

外送女擦撞保時捷911　維修廠曝可能費用

即／高雄旅社傳命案！男子陳屍反鎖客房

控蕭淑慎夫「渣男」　嫩妹：他拍性愛影片

即／麥拉倫車主現身！控警污衊「不配合」

700萬保時捷北宜出事！騎上山壁撞護欄車頭毀爛

更多熱門

相關新聞

新北模範績優公務員　展積極公共服務精神

新北模範績優公務員　展積極公共服務精神

今（23日）是聯合國公務員日，也是我國「公共服務日」，期許各機關公務人員以「積極、關懷、熱忱、奉獻」的公共服務精神為目標。新北市農業局鄭媚尹科員推動萬金杜鵑品牌榮獲113年模範公務人員，袁恒德股長首創雙北聯合組訓使新北市獲坡地金育獎肯定、新北市政府動保處林蔡祿技士發表臺灣首篇動物血清學研究論文，兩人雙雙榮獲112年績優人員。

兩度遇求職詐騙　她報警逮人甜蜜復仇

兩度遇求職詐騙　她報警逮人甜蜜復仇

存200萬頭期款　想買新莊2房超絕望！網曝1地有機會

存200萬頭期款　想買新莊2房超絕望！網曝1地有機會

「Uber司機拉屎在褲上」要他等50分！萬人看傻

「Uber司機拉屎在褲上」要他等50分！萬人看傻

遭詐22萬！她報案竟被扣獎金、暫緩晉升

遭詐22萬！她報案竟被扣獎金、暫緩晉升

關鍵字：

新北詐騙

讀者迴響

熱門新聞

大韓航空「驟降2.1萬英尺」急返航　台旅客曝機艙內狀況

高溫飆38度！20年前「長輩沒冷氣吹忍得住？」

日本拉麵店「排隊1行為」　店員要求重排！台人愣住

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」

高雄男頭痛掛急診！竟是感染「食腦蟲」1個月亡

狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！

《順風婦產科》美月要結婚了

李多慧林襄遭前隊友出賣！「崩壞照」PO網瘋傳

病毒大亂鬥！　醫：急診塞爆

愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了

胰臟癌年輕患者變多　醫揭：沒症狀卻有「1跡象」小心

即／花蓮寵物店嚴重火警！傷亡不明

韓男星爆性侵學生！逞獸慾下跪懺悔：誤會了抱歉　受害女崩潰錄影

「Uber司機拉屎在褲上」要他等50分！萬人看傻

臭暈！國一弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」媽崩潰了　醫曝致病因

更多

最夯影音

更多

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面