新北女遇「假投資老師」誆騙　 警誘逮車手扣50萬現金

▲新北女遇「假投資老師」誆騙，警方在女子協助下，誘出車手在超商交付款項。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區鄭姓女子近日透過臉書結識「假投資老師」，卻陷入假投資虛擬貨幣詐騙中，銀行發現鄭女金流異常，報警協助。警方19日在鄭女協助下，誘出車手在超商交付款項，待劉姓車手交易完成後，當場將他逮捕，查扣現金50萬元，成功阻詐，保住被害人的血汗錢。

瑞芳警分局19日上午接獲銀行通報，疑有民眾遭詐騙且帳戶恐遭用於洗錢，經員警到場了解及耐心勸說，並與劉女合作，智誘詐欺集團引出面交，警方在附近埋伏，以守株待兔的優勢警力，等待劉女和車手完成交易，多名警力一擁而上，取款車手當場遭逮捕。

▲警方在附近埋伏，等待劉女和車手完成交易，多名警力一擁而上，取款車手當場遭逮捕。

遭逮捕車手劉男現年40歲，有詐欺前科，警方當場查扣現金50萬元、詐騙買賣合約5份、手機2支等物相關證物。經警方調查，詐團使用臉書假稱好友，在取得信任後，以假投資虛擬貨幣，以高獲利來詐騙被害人，被害人前後用ATM及現金交付車手多次，因銀行發現帳戶異常通知鄭女並經由警方耐心勸說才驚覺受騙。

瑞芳警分局長陳建龍呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，勿輕信來路不明之投資管道，宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財之警訊，應小心求證防止被騙，如有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證。

▲警方當場查扣現金50萬元、詐騙買賣合約5份、手機2支等物相關證物。