慟！永和30歲警堤防踩空墜5米地面喪命　上月才成功阻詐

▲永和警攀抽水站墜地亡 。（圖／記者陳以昇攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重區長元抽水站昨23日晚間9時許發生墜落死亡意外！一名30歲王姓男子不慎從3層樓高的堤防圍牆墜落到地面，當場命危，目擊機車騎士立即報警，經緊急送往市立三重醫院救治，晚間10時許宣告傷重不治。經查，這名男子是永和分局員警，永和警分局對於痛失同仁深感遺憾，將全力協助家屬處理後事。



據了解，30歲的王姓員警在雲林成長，警專第32期畢業後於2017年被分發至永和警分局得和派出所服務至今。他獨自租住在永和，交往2年的女友則住在三重。據同仁表示，王員警工作一向認真，表現優異，與同事相處融洽。上月底，他在銀行成功攔阻一起詐欺案件，讓民眾非常感激。



警方調查顯示，王員警於昨天上午8時開始服勤，至晚間6時下班後，與友人相約前往三重區港墘公宮廟聚餐。晚間9時許聚餐結束後，他獨自沿堤外步道步行往長元抽水站方向行走，但在上階梯經過一處草叢時不慎踩空，墜落約5公尺深的環河北路機車道。路過民眾見狀後立刻報警。





警消人員趕抵現場後，發現王員警頭部重創、血流不止，並已失去呼吸心跳，立即將他送往市立三重醫院搶救，但仍於晚間10時52分宣告不治。經鑑識人員現場勘察及目擊者證詞，已排除外力介入的可能。



永和警分局表示，王姓員警平時工作認真，與同事相處和睦，近期並無情緒低落等異常狀況，與女友感情穩定，未有爭吵情形。對於這起意外，警分局深感不捨與遺憾，並承諾將全力協助其家屬處理後續事宜。