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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／總統府今公布3法律　國會改革、原民禁伐補償入列

▲▼總統府今天公告三部法律。（圖／翻攝自總統府網站）

▲總統府今天公布3部法律修正案。（圖／翻攝自總統府網站，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統府今（24日）下午公布攸關國會職權修法的《立法院職權行使法》、《刑法》修正案，以及同樣因爭議性高備受矚目的《原住民保留地禁伐補償條例》修正案。根據現行《中央法規標準法》規定，法規將在自公布日起算至第3日起發生效力。

總統賴清德上午發表敞廳談話預告，今天將公布《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，然而，基於守護憲政秩序，保護人民權利，也會向憲法法庭聲請釋憲以及暫時處分。總統府則說明，賴清德上午簽署立法院覆議案咨文並加註意見，納入「審議程序引發社會高度疑慮；且修正條文容有違反權力分立及侵害人民基本權利之憲政爭議」等文字。

此外，針對《原住民保留地禁伐補償條例》修法部分，三讀條文明定，原住民保留地禁伐補償金額度自2025年起，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元，並每2年依消費者物價指數成長率進行調整。

然而，由於立法院審議過程中，綠營一度質疑該案是「肉桶法案」，加上立院於6月14日發文給總統府後，府方並未立即公布，引發外界對行政院是否將提覆議的揣測。但在行政院上周公開說明不會針對《原住民保留地禁伐補償條例》修法提出覆議之後，態勢逐漸明朗，總統府今也在10天公布法律期限內公布該法，完成修法最後一哩路。

▲▼總統府今天公告三部法律。（圖／翻攝自總統府網站）

▲▼總統府今天公告三部法律。（圖／翻攝自總統府網站）

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