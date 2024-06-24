2乘客「自備椅子」搭捷運　她見衝擊一幕：一直憋笑

▲有兩名乘客自備椅子搭捷運。（圖／網友鈺0授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

常搭捷運就會注意到，北捷先前已將部分椅子拆除，並加裝橫向多功能扶手，讓車廂空間更寬敞，也方便乘客放東西、稍微靠著。不過近日網友鈺0就撞見一幕，有兩名乘客自備椅子，並面向橫向多功能扶手，讓她只能一直憋笑。照片曝光後，吸引6萬多人按讚，也掀起討論。

網友鈺0在Threads上發文直呼，她搭捷運時，一直憋笑！從她貼出的圖片可見，有兩名乘客自備椅子，並面對著橫向多功能扶手坐著搭車，其中，女乘客更將手靠在橫向多功能扶手，似乎將其當成桌子在使用。後來兩人要下車，也各自搬著椅子走出車門。

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畫面一出，讓不少網友留言直呼，「買都買了，還是坐一下」、「我以為他們要湊一桌打麻將」、「鬆弛感」、「不用搶椅子」、「你好，這邊不能聯誼喔」、「優質長輩：誰還跟年輕人爭博愛座，我都自備」。也有網友推測，「之前我跟朋友真的是買了椅子，走在路上累了就直接坐上去」、「會不會就是家裡椅子壞了，然後坐捷運去家具行買椅子，所以在捷運上有點累了，就把剛買的椅子拿出來坐」。

根據《大眾捷運法》第50條，民眾若滯留於車站出入口、驗票閘門、售票機、電扶梯或其他通道，導致妨礙旅客通行或使用，且不聽勸離，可處新台幣1500元以上、7500元以下罰鍰。

另根據台北捷運系統旅客須知第八點，在捷運內，不得有以下行為：

（一）使用直排輪、溜冰鞋、滑板、滑板車或其他類似器材。



（二）推擠或影響自己或他人安全。



（三）坐、臥於車廂、車站地板、設備或設施上。



（四）吸菸。



（五）其他行為有造成大眾捷運系統設備損壞、運轉障礙或構成危險之虞。