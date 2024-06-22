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社會 社會焦點 保障人權

醉男腰插BB槍進江子翠站！「覺得很帥」遭北捷開罰1萬　還恐吃官司

記者閔文昱／台北報導 

台北捷運江子翠站今（22日）上午8點左右，傳出有一名酒醉男子將BB槍插在腰際進入站內，並對站務人員咆哮，引起乘客不安。警方獲報後迅速出動並將男子帶回派出所，對方辯稱，插槍在腰際是因為覺得「這樣很帥！」並無恐嚇意圖，不過北捷對此表示，將對男子依法裁處1萬元罰鍰，若有涉及公共危險罪，也將依法提告。

經了解，男子為41歲王姓粗工，他今天早上6時許結束工作後與同事喝了幾杯藥酒，並將之前購得的玩具槍插在腰間，進入江子翠捷運站，引發路過民眾注意，並向站務人員報告。

▲▼王男覺得插槍搭捷運很帥，遭到站務人員制止並被法辦。（圖／記者陸運陞攝）

▲王男覺得插槍在腰際很帥，搭捷運時遭到站務人員制止。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

然而，當站務人員上前詢問時，王男突然激動將槍掏出並大喊，「這玩具槍啦！」儘管他出示BB彈證明其無殺傷力，但站務人員仍解釋此行為造成其他旅客困擾，雙發因此引發爭吵，警方也獲報抵達。

警方抵達現場後，安撫了王男的情緒並將其帶回派出所釐清情況。警方酒測王男，結果為0.26mg/l，顯示他當時有酒醉狀態。儘管王男堅稱自己的行為只是為了「覺得很帥」，並無揮舞或恐嚇之行為，但警方認為他仍違反了社會秩序維護法第65條，將依法移請新北地院裁處。

▲▼王男覺得插玩具槍在腰際舉動很帥，前往搭捷運與站務人員發生口角。（圖／記者陸運陞翻攝）

北捷對此也發出聲明，表示將依大捷法第50條之1第1項第2款，「任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常操作」，對王男裁處1萬元罰鍰，同時強調，若王男的行為涉有違反公共危險罪，也將依法提告。

▲▼王男覺得插槍搭捷運很帥，遭到站務人員制止並被法辦。（圖／記者陸運陞攝）

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