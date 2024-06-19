金門鬧區路面坍陷！水泥灌漿車突傾斜翹孤輪　車頭懸空嚇壞民眾

記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

金門金城市區知名景點總兵署旁，昨（18）日發生一起施工意外， 一輛水泥灌漿車在灌漿過程中疑似因路面塌陷，導致車輛傾倒、車頭懸空，造成商會旁道路僅能單向通車，金城分局獲報後立即到場協助交通疏導，確認人車無傷亡後，恢復交通順行。

▲金門水泥灌漿車在灌漿過程，疑似路面塌陷，導致車輛傾斜 。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金城分局昨日下午接獲民眾報案，指金城商會旁有車輛進行民宅灌漿作業時，疑因路面坍塌不穩，停在路旁的支撐鐵架，其中一根穿破地面陷入地下，造成整輛水泥灌漿車向左傾斜、車頭懸空，所幸當時車上沒人，現場無人員傷亡，警方獲報後立即前往交管封閉雙向車道，通知有關單位及重型吊車進行吊掛回正，目前已將灌漿車吊離，恢復雙向通車。

警方初步了解，該施工單位當天未依規定申請路權，逕自利用道路施工，依道路交通管理處罰條例82條1項3款對負責人舉發，並責令改善。

金城分局長陳盈元特此提出呼籲，利用道路施工請依規申請路權，有關許可施工日期、時間，及許可施工車輛、地點與使用道路範圍內作業，超出限制或違反其他規定者，仍由警察機關依道路交通管理處罰條例舉發，遭舉發後仍不改正者，將函報縣政府廢止許可證明，另警方將持續巡查加強維護地區交通秩序，提供民眾安全之用路環境。

金門縣政府表示，本案因施工機具所支撐的地基淘空沈陷，造成傾斜意外，損及公共設施危害公共安全，縣府已勒令承造人儘速回填地基避免造成進一步危害，並於加強施工安全措施後，始得繼續施工。