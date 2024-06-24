噁爆！女大生將「守宮放在醬料盤」　壽司郎怒：將採法律途徑

▲元智大學的學生將寵物守宮放在醬料盤上拍照，畫面引起眾人嚇壞。（翻攝自Dcard）

圖文／鏡週刊

一名女大生日前帶自己飼養的「寵物蜥蜴」來到壽司店用餐，卻將牠放在「醬料碟」上，還上傳IG限時動態，讓網友直呼太不衛生、噁心，相關截圖瘋傳。對此，壽司郎發出聲明稿，表示不排除採取法律途徑追究責任。

日前有學生於社群平台「Dcard」發文，照片驚見1名女大學生，將自己養的「寵物蜥蜴」放在醬料碟上，還寫上註解「壽司胖胖包」，旁邊則是許多她點來的各式壽司，讓人直呼太不衛生。發文者也抨擊說，此行為非常噁心，讓人更不想去這家壽司店。

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不少網友紛紛留言說，「可愛但根本放錯地方，這很不衛生」「好噁」「盤子要是沒洗乾淨，怎麼辦= =？」「跟之前醬油對嘴喝的日本屁孩有87%像」「去餐廳怎麼可以把寵物放出來」。

▲網友發文怒批該名學生將寵物蜥蜴放在碟子上的行為很噁心。（翻攝自Dcard）

今（24）天中午台灣壽司郎也透過臉書發布聲明，表示接獲通報，有民眾私自將帶來的寵物帶入餐廳內，還有不當用餐行為及拍攝照片發布社交平台，遭截圖在網路上流傳。

壽司郎強調，該消費者行為已引發餐飲衛生疑慮，造成公司聲譽受損，同時強調他們所有分店，已加強餐具之清潔消毒，確保用餐安全無虞；後續將就該消費者個人行為所造成商譽受損及其他損害，擬採取法律行動追究責任。

▲壽司郎透過律師發表聲明，表示不排除採取法律途徑追究責任。（翻攝壽司郎）



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