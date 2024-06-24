34人通過南投「烤大豬認證」　獲授證、背帶和彎月刀

▲南投縣長許淑華日前出席「南投原創烤大豬巴布」培訓測驗認證活動。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣首創的「烤大豬認證」活動邁入第2屆，今年報名依然踴躍，申請學員經過名廚指導、衛生講習、烤豬達人傳授技巧等理論及實務課程培訓後，再經嚴格公平的測驗評選，共有34位通過認證，成為新進職人，也為文化傳承及提升部落經濟再添生力軍。

縣府21日舉行授證儀式，由副縣長王瑞德主持、逐一為新進烤大豬職人授證，並延續第一屆傳統儀式，披掛合格背帶及頒發彎月刀，縣議員全文才也到場觀禮；王瑞德說，今年再添新進職人34位，獲認證職人已達80位，成為推升部落經濟的生力軍，未來也將於名間鄉農產運銷中心原之驛商場規劃烤豬餐廳進駐，期待能為想品嚐道地原民烤大豬的國人，提供更便利、更多元的管道。

▲南投「烤大豬職人」34位生力軍獲授證。（圖／南投縣政府提供，下同）

王瑞德指出，縣府去年率全國先河創辦烤大豬認證活動，不僅幫助原民文化傳承、提高職人專業及烤大豬的品質，更有效提升部落經濟，已在國內餐旅市場形成一股「原民烤大豬旋風」；縣府原民局表示，今年度啟動第二波南投原創烤大豬認證申請機制，期待透過正式、嚴格且完整的培訓與測驗機制，培育更多新血，贈予的肩帶及彎刀也象徵新進職人肩負原民傳統文化傳承的重要使命，期待所有職人以戰戰兢兢的心情與態度，經營「南投原創烤大豬」這塊共享、共好的招牌。

全文才也期許，未來在認證職人努力下，從食材管理選用、配料到技術等面向嚴格管控，烘烤出最美味的烤大豬，征服國人的味蕾，打造原住民烤大豬最佳品牌，進而成為在地產業、帶動部落經濟發展。