獨／保時捷車主身分曝！國內知名連鎖洗鞋店老闆「爆頭慘死國道」

▲岡山路段慘死的宋姓駕駛是國內連鎖知名洗鞋業老闆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國道1號北向345公里岡山路段，今（13日）晚間7點58分發生一起嚴重的交通事故，39歲的宋男駕駛保時捷休旅車（Macan）行駛在中線車道時，不明原因追撞了前方由60歲周男所駕駛的半聯結罐槽車，強大撞擊力道不僅導致保時捷車頭嚴重凹陷，宋男也不幸當場慘死，而這名宋姓男子是國內知名的洗鞋達人，旗下加盟店家一度高達13家，甚至還到對岸開業。

39歲的宋姓男子原先是高雄市三多商圈一家洗鞋店的老闆，在2012年時跟老婆開始創立經營，最早專注於服務鞋子清潔保養以及鞋子基本維修，後來把服務範圍擴展到包包清潔染色，衣物清洗以及熨燙，最後將原先的店名從「職人」變成了「精緻皮革保養」，全台包含加盟店家一度高達13家，甚至還到對岸開業，在風光的時期，還有不少媒體專訪的影片在網路流傳。

宋姓男子曾經改名，而且公司登記在高雄市，他在2012年跟老婆一起創業之後，2018年10月向經濟部申請歇業。去年還在自己新店的粉專寫下「雖然放棄了原先的店名，不過自己像美國隊長一樣，打不死」，現在又以新的名字開了2家店。

▲宋姓洗鞋連鎖店老闆慘死國道 。（圖／翻攝洗鞋店臉書粉專）

▲岡山路段慘死的宋姓駕駛是國內連鎖知名洗鞋業老闆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起車禍發生國道1號北向345公里處今（13日）晚間，1輛大型車及3輛小型車不明原因發生碰撞，其中一輛保時捷休旅車（Macan）的車頭嚴重凹陷，宋姓駕駛當場爆頭死亡；目前死者家屬已經前往國道警察局進行筆錄。