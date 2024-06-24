助朱國榮搭遊艇棄保逃亡　超跑達人：很後悔做了錯誤決定

▲「超跑達人」周哲男被控提供遊艇掩護朱國榮潛逃出境，涉犯《入出國及移民法》等罪嫌，24日首度到台北地院開庭後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

「超跑達人」周哲男被控提供遊艇助「殯葬大亨」朱國榮潛逃菲律賓，涉犯《入出國及移民法》等罪嫌，台北地院今（24日）首度開庭，周承認部分罪名，聲稱信任朱而觸法，未收朱任何酬勞，也自首配合偵辦表示悔意，檢方主張朱逃亡犯行持續中，應以首謀罪論處周的刑責，法官諭知擇期再開庭。

周哲男開完庭受訪，聲稱案發前認識朱國榮2年多，覺得朱是一個很好的人、很照顧他的長輩，也願意協助他的事業，他可能因此被朱說服、讓朱搭他的船順道出海，但案發後看新聞，發現自己不清楚朱的很多事，也很後悔當初做了錯誤決定。

周哲男自稱「很不想這件事情跟著我一輩子」，所以去年（2023年）9月20日自首，把整個過程交代清楚，他不認為被朱國榮欺騙，只是自責怎會答應這樣的事，他擔任松崗董事長不領任何董監報酬，只想對自己投資遊艇港計畫有幫助，但松崗高層無意願，所以2個月後他就辭職。

▲「超跑達人」周哲男被控提供遊艇掩護朱國榮潛逃出境，涉犯《入出國及移民法》等罪嫌，2024年6月24日首度到台北地院開庭後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

今庭訊中，周哲男對檢方起訴罪嫌，承認涉犯《刑法》第164條藏匿人犯罪、《入出國及移民法》第73條利用船舶運送非運送契約應載之人至他國罪，前者法定可判2年以下徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金，後者最重可判5年徒刑、得併科新台幣200萬元以下罰金。

但周哲男否認涉犯《入出國及移民法》第72-1條使受禁止出國處分之國民出國且為首謀罪，此罪法定至少判刑5年、得併科新台幣1000萬元以下罰金，周也否認涉犯同法第74條受禁止出國（境）處分而出國（境）罪，法定可判5年以下徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。

周哲男的律師團主張，《入出國及移民法》首謀罪嫌，今年（2024年）3月1日才施行，檢方起訴已違反不溯及既往原則。檢方反擊指出，朱國榮因周男的掩護逃亡至今、犯行仍持續中，應屬「繼續犯」而適用新法處罰。

辯護律師團指出，周哲男去年9月20日已自首，「這是最具體的終止犯行時間」，也因周男自首交代實情，檢警才得以查明朱國榮逃亡時間與路線。

辯護律師團表示，周男本案遊艇用於投資基隆八斗子遊艇港，不是為掩護朱國榮偷渡而買，因配合碼頭停泊期限、早就表定去年9月7日出航，卻被朱得知後利用逃亡，路線僅止於台灣安平港到菲律賓佬沃港。

▲「殯葬大亨」朱國榮棄保5億餘元與女友逃亡海外，行蹤成謎。（圖／翻攝自鏡週刊）

辯護律師團強調，周哲男沒參與朱國榮後續逃亡計畫、也不知情，後因發現遭朱矇騙、內心過意不去而自首。至於檢方指控周獲取擔任松崗公司董事長等朱男提供的好處，律師團指檢方誤解，周沒領取松崗任何董監事酬勞，更沒幫朱打理留在台灣的資產。

法官今另傳喚涉案的鍾姓船長與2名船員兒子，3人辯稱駕駛本案遊艇從事客戶既定行程，客戶臨時夾帶1名來歷不明的乘客，他們不敢拒絕，以免惹來報復，他們在本案為邊緣角色，不認識朱國榮，也都自首並反省，請求寬恕罪責。

現年72歲的朱國榮為國寶集團總裁、被稱為「殯葬大亨」，因涉犯龍邦公司、台灣人壽2件炒股案，共被判刑24年，另有4案審理中，朱去年9月7日依法院裁定到住處轄區派出所報到後，晚間直奔台南安平港，搭周哲男的遊艇由鍾姓船長父子3人載往佬沃逃亡。

朱國榮與搭機前往菲律賓的32歲女友陳宛暄會合，改搭私人飛機轉往萬那杜、以色列與俄羅斯等地。台北地檢署今年5月27日，起訴周哲男等10人涉犯藏匿人犯、違反《出入國及移民法》等罪嫌，朱國榮先前所繳保釋金5億1700萬元陸續被法院宣告沒收，他與陳宛暄均被通緝，高檢察署日前註銷朱的護照。