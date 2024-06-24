新北17男女開毒趴！警攻堅扣1kg各式毒　MP5衝鋒槍丟對面社區

記者陳以昇／新北報導

新北市海山警分局日前透過社區大樓管委會建構「友善通報網」，得知大樓內有承租戶進出份子複雜，懷疑有聚賭及開毒趴；警方經連日蒐證埋伏發現住戶疑有持有槍械，經申請搜索票衝入查緝，逮捕17人，起獲海洛因等各式毒品及現金50萬等證物，更發現犯嫌將一把MP5衝鋒槍丟到對面大樓，仍被識破查獲，訊後依法移送偵辦，並溯源追查毒品、槍枝來源。

▲警方攻堅逮捕17名男女 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，板橋區中山路二段一處社區大樓被住戶舉報，30歲王姓男子以每個月3萬承租房子，還在門口裝設監視器，還發現進出份子複雜，時常傳出喧譁聲，更聞到毒品臭味，懷疑裡面有非法賭博及開毒趴行為；海山警分局獲報成立專案小組，經連日蒐證埋伏，23日申請搜索票，會同保大霹靂小組，晚間7時許，衝入屋內查緝。

▼犯嫌將裝有MP5衝鋒槍丟到對面大樓雨遮 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方當場逮捕30歲王男等12男5女，起獲海洛因、安非他命、愷他命、各式毒品，共約1公斤及智慧型手機、監視器主機及鏡頭、監控螢幕，及現金50多萬元等證物。過程中，犯嫌還將裝有一把MP5衝鋒槍及子彈的黑色包包，丟到對面大樓的雨遮上，仍被員警查獲。

警方訊後將王男等17人依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送新北地檢署偵辦，並將溯源追查毒品及槍枝來源。警方表示，將持續加強緝毒、肅槍、打詐、掃黑等各類犯罪，並於各項集會活動宣導打詐及反毒作為，更透過里、鄰長、保全人員、社區主委與民眾聯繫合作，建構社區的「友善通報網」。

▼警方起獲1公斤各式毒品及衝鋒槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）