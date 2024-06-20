「阿姨上學囉！」紀錄片首映　盼看見失智者獨特性

▲失智友善紀錄片「阿姨，上學囉！」20日在屏東舉行首映會 。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

天主教失智老人基金會與屏基醫療財團法人附設長照機構，今(20)日在於中影影城辦理失智友善紀錄片「阿姨，上學囉！」口碑場屏東首映會，阿公阿嬤們觀看後對失智情況對同齡者的故事更有深刻感觸，會後並進行議題研討；該紀錄片於7月19日上映。

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「阿姨，上學囉！」經兩年多籌備拍攝，以「看見失智者的能力」為故事主軸，描述主角82歲劉王壁英和69歲郭秀珍女士，在罹患失智症後，雖然腦部認知退化導致人事物的遺忘，但對於過去擅長的事情，記憶依然留存，能有機會發揮所長、參與社會服務並實現自我，因而獲得成就感。

聖若瑟失智老人養護中心戴玟婷護理組長說，其實很多失智長輩走在路上，跟一般人沒有兩樣，希望透過這部片讓大家對失智者不是只有看到疾病，而是可以看到他們的獨特性和還有的能力。

屏基指出，失智症不是正常老化而是腦部病變的疾病，根據衛生福利部委託辦理失智症流行病學調查推估，臺灣失智人口超過30萬人，且65歲以上長者失智症盛行率，隨年齡增加有倍增的趨勢，對國人的健康及生活影響是需要被關注的議題。

該醫院於107年成立失智共同照護中心與屏東市、高樹、九如、里港、鹽埔、長治、三地門、瑪家、霧台10個失智社區服務據點合作，共同打造屏北地區失智照護網。108年開辦記憶門診，服務了341位民眾，讓民眾只需花半天時間即可完成抽血、電腦斷層、腦波、神經行為等檢查，失智共照中心6年來已協助1485位個案確診失智症、1384位個案及其家庭接受共照中心諮詢及轉介服務，降低照顧者壓力。

失智症被視為本世紀全球公共衛生面臨的最大挑戰之一，屏基神經內科主任陳昶宏提醒民眾當發現身邊家人、親友有1、記憶力減退而影響生活；2、計畫事情或解決問題有困難；3、無法勝任原本熟悉的事務；4、對時間地點感到混淆；5、理解視覺影像和空間之關係有困難；6、言語表達或書寫出現困難；7、東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力；8、判斷力變差或減弱；9、從職場或社交生活中退出；10、情緒和個性的改變等失智症十大警訊徵兆，應及早協助就醫診斷，以達到預防及延緩失智。