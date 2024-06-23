剛出科博館就車禍！汽機車「直角碰撞」　2人聊出是同鄉

記者許權毅／台中報導

台中市科博館前23日下午2時許發生一起車禍，一名駕駛才剛駛出館內停車場，就跟另名騎士發生碰撞，2車90度直角撞擊，轎車駕駛側車門被撞出大面積凹陷。騎士左眉骨撞出撕裂傷不斷流血，所幸無生命危險，2人在等候警方時聊天交談，還意外發現都是苗栗人，也平心靜氣地處理車禍。

▲位在台中市的科博館今日人潮多，一名駕駛剛駛出停車場就跟一名趕上班的騎士發生車禍。（圖／記者許權毅攝，下同）



今日許多爸媽帶著小朋友到科博館吹冷氣、看展覽，附近車潮頗多。14時30分左右，一名駕駛開車載著老婆、小孩從北區健行路處的停車場駛出，才離開柵欄不到5公尺，一名男騎士就撞上轎車駕駛側，導致該車後照鏡、車身有多處受損，騎士也重摔，多處受傷。

駕駛表示，當下有往路口查看，發現已經紅燈約2秒鐘，才踩油門往前，未料突然就發生車禍。騎士跟駕駛都說，是因為路口停車格內有車輛，視線才遭阻擋，沒看到對方。

該名駕駛是專程從苗栗來玩，已經準備要離開科博館，要到飯店休息，結果遇到車禍；騎士則說，是準備到逢甲商圈的小火鍋店上班。2人都算冷靜處理突發狀況，在等待警方時也有聊天，意外得知都是苗栗人，車禍意外撞出同鄉。

轄區第二警分局員警到場後，對2人實施酒測，均無酒駕。後續將肇事責任仍待交大鑑定分析。