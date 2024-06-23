「陰莖癌」全球發病率上升！　巴西最嚴重10年6500人斷根

▲全球各地陰莖癌發病率都上升。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

「陰莖癌」是一種相對罕見的疾病，但最新研究顯示，近年全球各地發病率及死亡率都在增加。其中，巴西更是發病率最高的國家，衛生部數據更顯示，10年累計多達6500起陰莖截肢病例。

BBC報導，陰莖癌症狀包括無法康復的痠痛、味道強烈的分泌物、出血甚至變色。如果及早確診，有很高機率透過治療康復，例如化療、放射治療、手術切除患部。但若未治療，可能需要部分或全部截肢，甚至擴及附近其他生殖器官，例如睪丸等。

巴西是全球陰莖癌發病率最高的國家，2012年至2022年，一共累計2.1萬起病例，其中4000多人死亡，6500人需要接受陰莖截肢。

63歲巴西居民若昂（João）有天發現陰莖長疣，即使看了醫生卻仍越長越大，甚至影響與妻子的房事及婚姻幸福，直到2023年才確診陰莖癌，被迫切除部分陰莖，「這是一種無法跟別人談論的癌症，因為可能變成一個笑話。」幸好，他在術後不再疼痛，如今正在等待最新檢驗結果，很有信心將能痊癒。

值得注意的是，根據最新研究，不僅僅是巴西，全球各地的病例數量都在增加。期刊「JMIR Public Health and Surveillance」2022年一篇研究指出，「儘管開發中國家的陰莖癌發病率和死亡率依然較高，大多數歐洲國家的發病率也在上升。」

預測工具「全球癌症登記」數據顯示，2050年以前，全球陰莖癌發生病率將上升77%以上，這種變化很大程度上歸咎於人口老化，其中又以60多歲男性發病率最高。

巴西泌尿科醫學會的科代羅醫師（Mauricio Dener Cordeiro）說明，人類乳突病毒（HPV）持續感染是陰莖癌的主要風險因素之一，該病毒可能透過性行為傳播，導致口腔與陰莖等部位的癌症。

另據英國國民保健署（NHS）網站，吸菸、陰莖未獲適當清潔，都可能增加罹患陰莖癌的風險。科代羅解釋，如果「難以褪去包皮保持陰莖清潔」，分泌物將持續累積，有利於細菌感染，萬一反覆發生，就會成為腫瘤出現的風險因素。

不過，科代羅指出，儘管陰莖癌很罕見，卻是高度可預防的疾病。他建議，大規模接種HPV疫苗，在性行為中使用保險套，接受手術割除包皮等。

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