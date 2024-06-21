21歲女優親揭「男人完美尺寸」！　不是越大越好

▲女優貝拉奧莉維亞表示，她心中的理想男人尺寸是大約6.5英寸（約16.51公分）。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

國外21歲女優貝拉奧莉維亞（Belle Olivia）是英國相當受歡迎的成人明星之一，閱雕無數，但如今的她坦言男人生殖器的尺寸並非越大越好，其實較喜歡下體尺寸略大於平均的男人，並揭露她心目中的完美陰莖尺寸是6.5英寸（約16.51公分）。

每日星報報導，貝拉奧莉維亞透過色情內容吸引大量付費訂閱者，但她指出，她和同行許多女生其實都很嬌小，身高不高，認為男性生殖器尺寸絕非越大越好，否則在製作成人內容時會感到疼痛。

▲貝拉奧莉維亞說，男性生殖器尺寸絕非越大越好。（圖／翻攝自IG）

貝拉奧莉維亞說，「我的理想尺寸是長度6.5英寸（約16.51公分），其他許多和我聊過這話題的女孩也一樣，不要太龐大……順道說一下，這也是我們希望男友擁有的尺寸」。

貝拉奧莉維亞過去就曾登上媒體版面，因為她的收入頗高，被爆料只需創作時長10分鐘的成人作品，就能把新頂層公寓的租金付清。

▲貝拉奧莉維亞是英國相當受歡迎的成人明星之一。（圖／翻攝自IG）

其實不只貝拉奧莉維亞說過類似的話，OnlyFans女星古德溫（Rebecca Goodwin）在英國YouTuber傑克梅特（JaackMaate）的podcast節目上直言，她能接受的最大長度是6英寸，只要超過就會非常痛苦，而且更大的陰莖反而「沒有那麼硬」。

成人女星樂芙（Cristiana Love）則坦言，自己身高僅有5英尺1英寸（約155公分），根本不適合太雄偉的陰莖，「我不能接受10英寸（約25公分）的陰莖。不了，謝謝！」、「小陰莖值得被愛」。

成人女星安妮斯頓（Nicole Aniston）曾被色情雜誌《閣樓》封為「年度寵物」，「我喜歡普通尺寸，不喜歡大的，因為很難去做很多很酷的姿勢。」她認為，平均尺寸、甚至更小的男人，性愛技巧還是可以很好，自己人生最棒的性愛經驗，就是和一個平均尺寸的男人上床。

▼古德溫（左）與安妮斯頓（右）都較喜歡尺寸小的陰莖。（圖／翻攝Instagram@beckymil1_、realnicoleaniston）