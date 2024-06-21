巴西7人當街遭「行刑式槍決」！　臨死前畫面曝：排隊抱頭入場

▲監視器畫面曝光兇嫌的殘忍惡行。（圖／翻攝自Verdes Mares）



記者王佩翊／編譯

巴西塞阿拉州東北部小鎮維科薩杜塞阿拉的一個廣場19日晚間發生屠殺事件，有7人遭到兇嫌「行刑式槍決」死亡，另有2人幸運存活。當地媒體也公開了監視器畫面，只見數名被害者雙手抱頭、並肩而行抵達廣場，隨後就被槍手射殺身亡。目前屠殺的動機尚未公開，而死者的身分也還未完全釐清。

根據《每日郵報》引述巴西電視台Verdes Mares的報導，一段監視畫面曝光了整個殘忍屠殺過程。兇手先是帶著數名被害人前往克洛維斯•貝維拉克廣場，並命令他們雙手抱頭，並排站立。

報導稱，被害者在事發前曾在廣場附近的一家酒吧，而兇手們則是開著多輛車抵達現場，隨後將他們制伏。

▲屍體被遺留在廣場上。（圖／翻攝自Verdes Mares）



此次屠殺行為的動機尚未釐清，而7名受害者的身份也還沒完全確認。根據Verdes Mares報導，其中1名遇害者佩戴電子腳鐐。而受害者年齡大約介於16歲至29歲之間，包括24歲的安娜（Ana Carolina de Sousa Rocha）、26歲的弗朗西斯科（Francisco Luan Brito da Silva）、16歲的蘇薩（Souza Rocha）以及25歲的伊莎瑪拉（Isamara de Sousa Rodrigues），另外3名死者的身分還未釐清。

該起槍擊事件中還有另外2人倖存，目前已被送往維科薩市立醫院，隨後轉移到蒂安瓜市的瑪達蓮娜•努涅斯醫院和婦產醫院，不過詳細情況不明。

當局發表聲明指出，「安全部隊已經對7死事件展開調查，此次事件還有另外2人受傷。」而塞阿拉州州長則強調，對這次暴力事件「無法接受」。

這是該小鎮2年來發生的第2起行刑式槍決殺人案件。2021年12月，有4人在家中被槍殺。警方隨後逮捕了在當地活動的犯罪集團首領埃里萬，他涉嫌參與了此次屠殺。

塞阿拉州是巴西最貧窮、暴力問題最嚴重的州之一，而維科薩杜塞阿拉則是一個有約6萬人口的小鎮。