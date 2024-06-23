警打臉完整版！麥拉倫男被抓酒駕　連回5次「不是我開的」

記者游瓊華／台中報導

台中市今天凌晨傳出一輛千萬元麥拉倫遭警方拔牌事件！車主是在台中經營連鎖餐酒館的負責人鐘士豪，鐘男遭警方懷疑酒駕麥拉倫，還搞失蹤。但鐘男出面受訪駁斥警方說法，認為警方汙衊。面對鐘男反控，警方也不忍了，當時盤查員警的密錄器畫面流出，畫面裡鐘男坦言有喝酒，但面對警方詢問超跑是否由他駕駛，鐘男跳針5次回應「駕駛不是我、不是我開的」，中途還想將車開走，遭警拒絕。

▲最新流出的密錄器畫面狠狠打臉鐘士豪說法，影片中鐘向警方坦承有喝酒，且拒認自己是駕駛，還多次想將超跑開離現場。（圖／民眾提供）



▲麥拉倫因主人疑似酒駕遭留置現場，卻因故在大街停了8個多小時，成了超昂貴路霸。（圖／記者許權毅攝）



從路口監視器畫面，加上流出的員警密錄器影片可清楚看到鐘男駕車抵達中美街某餐廳前，並從麥拉倫駕駛座下車畫面。看到員警出現，鐘男先說「拍寫、不好意思！」坦承自己有喝一點酒，但當員警進一步詢問，駕駛是誰？車是否為鐘男所開？鐘男都顧左右而言他，連說多次「駕駛不是我、車不是我開的！」謊稱駕駛現在已經去別的地方。

密錄器影片中，員警多次提醒，調閱路口監視器就能釐清鐘男是否為駕駛，鐘男依舊辯稱自己並非駕駛，更兩度提及想直接將車開走，都遭到警方拒絕。此影片也打臉鐘男向媒體供稱沒有酒駕、沒有開車、駕駛非他本人等說法。

由於鐘男事發當下拒絕警方酒測，愛車麥拉倫也被扣牌留置，但警方外包的兩家拖吊業者到場都無法拖吊麥拉倫，讓千萬麥拉倫成為路霸在路中停了8個多小時，等到今天接近中午，警方聯繫上鐘男，麥拉倫才移置他處，該路段交通才恢復正常運行。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。