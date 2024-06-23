　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警打臉完整版！麥拉倫男被抓酒駕　連回5次「不是我開的」

記者游瓊華／台中報導

台中市今天凌晨傳出一輛千萬元麥拉倫遭警方拔牌事件！車主是在台中經營連鎖餐酒館的負責人鐘士豪，鐘男遭警方懷疑酒駕麥拉倫，還搞失蹤。但鐘男出面受訪駁斥警方說法，認為警方汙衊。面對鐘男反控，警方也不忍了，當時盤查員警的密錄器畫面流出，畫面裡鐘男坦言有喝酒，但面對警方詢問超跑是否由他駕駛，鐘男跳針5次回應「駕駛不是我、不是我開的」，中途還想將車開走，遭警拒絕。

▲鐘士豪向警方坦承有喝酒。（圖／民眾提供）

▲最新流出的密錄器畫面狠狠打臉鐘士豪說法，影片中鐘向警方坦承有喝酒，且拒認自己是駕駛，還多次想將超跑開離現場。（圖／民眾提供）

▲▼麥拉倫酒駕。（圖／記者許權毅攝）

▲麥拉倫因主人疑似酒駕遭留置現場，卻因故在大街停了8個多小時，成了超昂貴路霸。（圖／記者許權毅攝）

從路口監視器畫面，加上流出的員警密錄器影片可清楚看到鐘男駕車抵達中美街某餐廳前，並從麥拉倫駕駛座下車畫面。看到員警出現，鐘男先說「拍寫、不好意思！」坦承自己有喝一點酒，但當員警進一步詢問，駕駛是誰？車是否為鐘男所開？鐘男都顧左右而言他，連說多次「駕駛不是我、車不是我開的！」謊稱駕駛現在已經去別的地方。

密錄器影片中，員警多次提醒，調閱路口監視器就能釐清鐘男是否為駕駛，鐘男依舊辯稱自己並非駕駛，更兩度提及想直接將車開走，都遭到警方拒絕。此影片也打臉鐘男向媒體供稱沒有酒駕、沒有開車、駕駛非他本人等說法。

由於鐘男事發當下拒絕警方酒測，愛車麥拉倫也被扣牌留置，但警方外包的兩家拖吊業者到場都無法拖吊麥拉倫，讓千萬麥拉倫成為路霸在路中停了8個多小時，等到今天接近中午，警方聯繫上鐘男，麥拉倫才移置他處，該路段交通才恢復正常運行。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
大韓航空驚魂　旅客回台了！曝恐怖過程
台灣第一位千萬YTR　真實月收曝光
賠慘了！女外送員撞保時捷911　維修廠曝費用
快訊／雨彈升級　10縣市豪大雨特報
快訊／雨區擴大！大雷雨灌6縣市　台中防暴雨
「司機拉屎在褲上」要等50分　Uber：評估退40元取消費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

氧氣罩掉下小孩嚇哭！韓航異常驟降緊急折返　旅客曝驚險過程

桃園大溪鐵皮工廠大火　濃煙猛竄國道可見！警消全力灌救中

花蓮「歐桑」失火延燒4棟房舍　1廚師遭嗆傷、2男頂樓救出送醫

快訊／高雄民宅頂樓起火！疑有人受困　消防急灌救

快訊／台中大坑山區男子墜橋！倒臥乾枯河道無生命跡象

台3線重機過彎失控！撞斷電桿+水管起火燃燒　騎士噴飛送醫

警打臉完整版！麥拉倫男被抓酒駕　連回5次「不是我開的」

女爆料知名貓飼料「有完整小壁虎」！廠商提告求償百萬結果曝

滅火馬拉松！花蓮寵物店火警延燒6戶　167名警義消搶救8小時

國1麻豆段3遊覽車連撞！百名進香客受驚　疑未保持距離釀禍

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

女拿橡皮擦問友如何稱呼　網聽擦布：第一次聽到！

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

花蓮寵物店失火！傷亡不明　現場人員路旁急幫狗狗CPR

柴犬掙脫牽繩硬闖馬路　害2車擦撞事後還肇逃！

馬來貘「抵台猝死」將解剖釐清　日網聞訊暴哭：登機前好好的

氧氣罩掉下小孩嚇哭！韓航異常驟降緊急折返　旅客曝驚險過程

桃園大溪鐵皮工廠大火　濃煙猛竄國道可見！警消全力灌救中

花蓮「歐桑」失火延燒4棟房舍　1廚師遭嗆傷、2男頂樓救出送醫

快訊／高雄民宅頂樓起火！疑有人受困　消防急灌救

快訊／台中大坑山區男子墜橋！倒臥乾枯河道無生命跡象

台3線重機過彎失控！撞斷電桿+水管起火燃燒　騎士噴飛送醫

警打臉完整版！麥拉倫男被抓酒駕　連回5次「不是我開的」

女爆料知名貓飼料「有完整小壁虎」！廠商提告求償百萬結果曝

滅火馬拉松！花蓮寵物店火警延燒6戶　167名警義消搶救8小時

國1麻豆段3遊覽車連撞！百名進香客受驚　疑未保持距離釀禍

揮納粹旗者有黨證？綠指退黨逾14年　許智傑4問藍鷹

氧氣罩掉下小孩嚇哭！韓航異常驟降緊急折返　旅客曝驚險過程

古久保健二60歲大壽許願勝利　黃子鵬二軍出賽最快下半季歸隊

「陰莖癌」全球發病率上升！　巴西最嚴重10年6500人斷根

永慶響應「新北市地政局」防不動產詐騙！不動產地籍異動「即時通」保障財產安全

近期病毒+細菌感染很多！醫曝「病房塞滿」：兒童黴漿菌併發肺炎最多

桃園大溪鐵皮工廠大火　濃煙猛竄國道可見！警消全力灌救中

新青安買房！他想先租再自住　過來人曝超慘下場：房客做1事秒GG

郭家瑋認了嚴重戀愛腦！　「失魂行徑曝光」慘被下禁愛令

慢運動思維下的地方創生「國際論壇暨地球市集」在雲林！　

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

社會熱門新聞

即／花蓮寵物店嚴重火警！傷亡不明

嫩妹吃掉15歲小男友挨告！他認「很舒服」

餐酒館老闆喝茫拒測！1088萬麥拉倫當場拔牌

彰化傳3例熱中暑　43歲女登山昏厥命危

女騎車扯斷瓦斯線！害攤商父子遭火燒

即／有影片！警公布麥拉倫車主酒駕完整時序

花蓮「歐桑米粉湯」起火！延燒3棟房舍

即／花蓮寵物店全面燃燒！多隻萌犬陷昏迷

即／高雄旅社傳命案！男子陳屍反鎖客房

即／麥拉倫車主現身！控警污衊「不配合」

海陸66旅下士拖哨還「屎遁」　放空哨所下場慘了

獨／拒酒測麥拉倫違停　餐酒館大亨否認失聯

台中女陳屍世貿公園　明晚將舉行頭七科儀

控蕭淑慎夫「渣男」　嫩妹：他拍性愛影片

更多熱門

相關新聞

史上最強美式超跑預告7／25登場

史上最強美式超跑預告7／25登場

繼上回公開預告後，Chevrolet 官方正式宣布新一代 Corvette ZR1 即將在美國時間 7/25 正式發表。

即／有影片！警公布麥拉倫車主酒駕完整時序

即／有影片！警公布麥拉倫車主酒駕完整時序

700萬保時捷北宜出事！騎上山壁撞護欄車頭毀爛

700萬保時捷北宜出事！騎上山壁撞護欄車頭毀爛

即／花蓮「鋼管紅茶」旁小吃店火警　警消灌救中

即／花蓮「鋼管紅茶」旁小吃店火警　警消灌救中

國3北通霄段火燒車！引擎突起火燒成廢鐵

國3北通霄段火燒車！引擎突起火燒成廢鐵

關鍵字：

麥拉倫鐘士豪超跑微光島嶼影音

讀者迴響

熱門新聞

大韓航空「驟降2.1萬英尺」急返航　台旅客曝機艙內狀況

日本拉麵店「排隊1行為」　店員要求重排！台人愣住

病毒大亂鬥！　醫：急診塞爆

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」

《順風婦產科》美月要結婚了

胰臟癌年輕患者變多　醫揭：沒症狀卻有「1跡象」小心

李多慧林襄遭前隊友出賣！「崩壞照」PO網瘋傳

即／花蓮寵物店嚴重火警！傷亡不明

韓男星爆性侵學生！逞獸慾下跪懺悔：誤會了抱歉　受害女崩潰錄影

嫩妹吃掉15歲小男友挨告！他認「很舒服」

愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了

跑步機跌倒「摔出窗戶」　印尼女墜樓亡

男友養4比特犬　她遭圍攻「撕咬致死」

「Uber司機拉屎在褲上」要他等50分！萬人看傻

餐酒館老闆喝茫拒測！1088萬麥拉倫當場拔牌

更多

最夯影音

更多

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面