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被飯店耽誤的火鍋店！意外拉抬住房率　轉型吃到飽再吸客

▲▼ 被飯店耽誤的火鍋店 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市尊皇大飯店疫情期間推出住宿一泊2食搭配火鍋，超強湯頭搭配新鮮食材每到用餐都高朋滿座，意外拉抬疫情期間住房率 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

不少飯店為求吸引住客入住，提供多元服務總會加入餐飲或娛樂項目，嘉義市西區尊皇大飯店，前幾年疫情期間強勢推出雙人小火鍋搭配住宿，一泊二食只要三千元不到，意外拉抬飯店住客率，讓原本不錯的住房率更加分。而火鍋湯頭到位及用料新鮮，吸引不少饕客每到用餐時間上門嘗鮮，意外增加疫情時的飯店營收，民眾一度笑稱是被飯店耽誤的火鍋店。

▲▼ 被飯店耽誤的火鍋店 。（圖／記者翁伊森攝）

▲飯店將改火鍋為吃到飽，並非停止鍋物販售 。（圖／記者翁伊森攝）

但日前飯店官網PO出小火鍋即將轉型壽喜燒，讓不少長期捧場的民眾擔心未來吃不到自己喜歡的口味，趕在轉型前邀集家人朋友前往入住體驗這難得的平凡優惠，飯店急忙澄清轉型是增加蔬菜(食)及甜點等多品項吃到飽，請民眾不用擔心。

▲▼ 被飯店耽誤的火鍋店 。（圖／記者翁伊森攝）

▲飯店多項湯頭都有極高評價，尤其長者及小孩都喜歡的金湯魚翅，還可以吃到一大片魚翅。（圖／記者翁伊森攝）

飯店董事長李堃銘表示，飯店溫馨且乾淨的住房環境，搭配標榜新鮮用料的火鍋湯頭，在疫情期間逆勢操作創造出不錯的住房率自己也很意外，但因應大環境變化，不少火鍋店轉為提供吃到飽服務，自己也注意到顧客的需求，因此跟團隊討論後才決定轉型，新增加壽喜燒湯頭，也增加蔬菜及甜點吃到飽，相信會讓現在很火的鍋物生意更具競爭力，飯店內部也除了原先的火鍋，更將西餐部進行改造，將提供更多更舒適的座位區給支持他們火鍋的住客。

▲▼ 被飯店耽誤的火鍋店 。（圖／記者翁伊森攝）

飯店營運長黃三立則說，火鍋將在26日轉型，接下來推出398元至678元吃到飽專案，原先熱門的魚翅金湯、昆布及麻辣湯頭都還是有保留，原本住房一泊2食專案三千有找，也將在六月底過後推出新專案，孩童及銀髮族另有優惠。敬請饕住客們可以期待。

▲▼ 被飯店耽誤的火鍋店 。（圖／記者翁伊森攝）

饕客翁先生表示，自從4年前意外嘗鮮該飯店火鍋，就對他們的金湯火鍋濃郁湯頭及海鮮、肉片相當印象深刻，在嘉義花費500元就可以吃到一大片魚翅，以及讓人滿足的牛肉片，相當超值，自己三歲的孩子也很喜歡湯泡飯幾乎每個禮拜都會跟家人朋友來吃，對於平價好吃的鍋類可以在高檔飯店享用也很享受。

▲▼ 被飯店耽誤的火鍋店 。（圖／記者翁伊森攝）

▲飯店內火鍋頗受好評，為更迎合消費者需求轉型吃到飽。（圖／記者翁伊森攝）

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