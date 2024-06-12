航港產業轉型補助申請今開跑　獎勵金最高800萬元

▲航港產業數位轉型獎勵方案開放申請受理，單案獎勵最高800萬元。（圖／港務公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣港務公司今(12日)公告「航港產業數位轉型獎勵方案」，總獎勵金4千萬元，即日起受理申請至12月31日，港務公司表示，此次擴大補助金額，獲補助提案單案獎勵金提高至800萬元，國際(內)商港營運範圍內從事客貨運輸、裝卸作業、儲運服務等航港業者都可申請。

港務公司表示，近年AI技術結合物聯網的蓬勃發展趨勢，港務公司提出「台灣港群Trans-SMART 2.0⁺升級計畫」，為港口傳統作業模式打造數位服務，「以物聯網應用結合大數據分析，打造安全、效率、品質與永續兼具的智慧港口」為願景目標，規劃我國港口智慧化發展藍圖。

港務公司表示，2021年起推動港口創新應用獎勵方案，去年共12案申請，提案通過率100%，輔助業者導入數位化應用方案達3.4億元，包含櫃場儲位智慧化管理、領櫃提單無紙化應用、收櫃作業AI自動化及客運票務管理系統建置等。

港務公司表示，今年持續辦理獎勵方案，並將個別申請案件的獎勵上限，從原本的500萬提高至800萬元。相關資訊可至港務公司「行銷獎勵方案申請平台」查詢申請，或來電業務聯繫窗口（陳小姐，07-521-9000#3154，或Email：T03823@twport.com.tw）。