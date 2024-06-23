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手機摔不爛！詐團滅證失敗「對話完整」　車手交保監控手收押

▲▼三重警方逮捕鄭姓監控手，他摔手機企圖滅證卻摔不壞，警方逮捕何姓車手，起獲贓款、毒品吸食器及犯案假證件等物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲三重警方逮捕鄭姓監控手，他摔手機企圖滅證卻摔不壞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一名婦人4月間誤信投資廣告加入飆股群組，在假老師的股市分析下，聽從指示下載假投資APP投入資金113萬元，在獲利無法出金後驚覺遭騙，在與警方合作面交100萬給車手時，當場逮捕一名車手及監控手，期間監控手還企圖摔手機煙滅證據，員警在他身上起獲毒品吸食器及贓款47萬，事後車手2萬元交保，監控手收押禁見。

▼三重警方逮捕鄭姓監控手起獲47萬贓款 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三重警方逮捕鄭姓監控手，他摔手機企圖滅證卻摔不壞，警方逮捕何姓車手，起獲贓款、毒品吸食器及犯案假證件等物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，68歲陳姓婦人4月中旬在網路上看到投資廣告，加入飆股群組，在假老師神準預測股市後，心動依照指示下載假投資APP，先後投入113萬元，在詐騙集團製造假獲利後，陳婦想領取獲利，詐團卻要她再投資100萬，她才驚覺受騙，向轄區三重派出所報案。

20日晚間6時許，陳婦與警方合作，拿100萬與30歲何姓車手在超商面交，面交前29歲鄭姓監控手還進入超商查看地形並確認是否有埋伏警察，警方不動聲色，在車手取得贓款後同時間上前逮捕車手及監控手，在何姓車手身上起獲贓款及安非他命吸食器及假識別證等物。

▼鄭姓監控手手機僅螢幕破裂 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三重警方逮捕鄭姓監控手，他摔手機企圖滅證卻摔不壞，警方逮捕何姓車手，起獲贓款、毒品吸食器及犯案假證件等物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方攔下鄭姓監控手時，他不願配合，表示要求律師到場才要說話，突然把隨身手機朝地面狠摔，企圖煙滅與詐團的對話，幸好僅面板破裂，證據完好如初，立即遭員警壓制逮捕，在他隨身包包內起獲贓款47萬元。警方將監控手鄭男、車手何男依詐欺、洗錢防制法及毒品等罪移送偵辦，鄭男遭收押禁見、何男則遭檢方諭令2萬元交保。

▼警方逮捕何姓車手 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三重警方逮捕鄭姓監控手，他摔手機企圖滅證卻摔不壞，警方逮捕何姓車手，起獲贓款、毒品吸食器及犯案假證件等物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼起獲贓款、毒品吸食器及犯案假證件等物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三重警方逮捕鄭姓監控手，他摔手機企圖滅證卻摔不壞，警方逮捕何姓車手，起獲贓款、毒品吸食器及犯案假證件等物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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