　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京取消旅遊景區預約　故宮、國家博物館除外

▲▼北京故宮。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲故宮是北京熱門旅遊打卡點，需要提前預約參觀。（圖／記者蔡儀潔攝）

文／中央社

北京市文化和旅遊局近日宣布，暑期旅遊旺季將至，為持續提升旅遊景區服務，除了故宮博物院、中國國家博物館之外，全市旅遊景區已全面取消預約要求。

綜合央廣網、澎湃新聞等陸媒報導，北京市文化和旅遊局日前公布「關於提升暑期旅遊景區基本服務質量踐行文明旅遊的倡議」提出，為持續提升旅遊景區基本服務，除故宮、中國國家博物館等旅遊景區和對外開放單位，北京市旅遊景區已全面取消預約要求。

中國各大景區目前多採預約制，遊客赴熱門景點、文化場館之前需透過網站、APP等管道預約；到達目的地後需出示預訂成功的電子票或二維碼（QR Code）。

報導說，推出預約制初衷是為限制客流量、提升遊客體驗，但隨著各地景區紛紛採取實名預約，反而給遊客帶來不友好的體驗，很多人抱怨實名預約流程繁瑣，造成資源擠兌，降低旅遊體驗感。

此前蘇州和上海官方曾相繼公布，除部分重點景區、熱門景區和文旅場館，其餘景區、文旅場館都取消實名預約。當時曾引發對景區實名預約是否應取消的探討。

中國旅遊研究院院長戴斌接受澎湃新聞訪問時強調，現在的預約成了一刀切，「所有都要預約，不管是不是到了飽和，是不是熱門景點，某種程度上是為預約而預約」。

他表示，要精細化預約，將最大的方便讓給民眾，未出現供不應求情況的旅遊景區景點、度假區和文博場館不需要預約，但重要熱點景區景點仍需維持預約制。

ET快訊
700萬保時捷撞爛！　瞬間畫面曝
食物冰太久害胰臟癌？醫揭「5危險因子」：說法錯誤
刺青男「作勢打超商店員」　外國男勸架：想幫忙！網讚爆
日賣淫妹「假裝處女」80次！價碼秒翻倍　自爆秘訣：假裝喊痛
小黃拒載！　北市33歲男亮武士刀猛砍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京取消旅遊景區預約　故宮、國家博物館除外

陸最大海上自營油田「產油破億噸」　可供千萬人口大城使用20年

暴雨席捲湖南！街道被淹沒「市民划船出門」　山體滑坡8人失聯

桂林60年最大洪水！高鐵站泡一夜「7安檢機損壞」　員工嘆想不到

當街壓制小三連呼6巴掌！　正宮嗆「老公睡一堆女人」：我只打妳

疑忘打P檔！千萬賓利停車5分鐘「溜進河裡」　車主傻眼：不修了

陸消防員衝入火場救女童！自己吸入濃煙中毒「智力退化成3歲」

遭詐22萬！醫院女員工報案竟被「官方嚴懲」　扣45萬獎金暫緩晉升

脫離安卓！華為Mate70將首發搭載「純血鴻蒙」　年底亮相

廣東梅州暴雨致山崩！　貨車司機「被埋27小時」奇蹟生還

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

女拿橡皮擦問友如何稱呼　網聽擦布：第一次聽到！

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

柴犬掙脫牽繩硬闖馬路　害2車擦撞事後還肇逃！

花蓮寵物店失火！傷亡不明　現場人員路旁急幫狗狗CPR

馬來貘「抵台猝死」將解剖釐清　日網聞訊暴哭：登機前好好的

北京取消旅遊景區預約　故宮、國家博物館除外

陸最大海上自營油田「產油破億噸」　可供千萬人口大城使用20年

暴雨席捲湖南！街道被淹沒「市民划船出門」　山體滑坡8人失聯

桂林60年最大洪水！高鐵站泡一夜「7安檢機損壞」　員工嘆想不到

當街壓制小三連呼6巴掌！　正宮嗆「老公睡一堆女人」：我只打妳

疑忘打P檔！千萬賓利停車5分鐘「溜進河裡」　車主傻眼：不修了

陸消防員衝入火場救女童！自己吸入濃煙中毒「智力退化成3歲」

遭詐22萬！醫院女員工報案竟被「官方嚴懲」　扣45萬獎金暫緩晉升

脫離安卓！華為Mate70將首發搭載「純血鴻蒙」　年底亮相

廣東梅州暴雨致山崩！　貨車司機「被埋27小時」奇蹟生還

6間第一排海景咖啡廳推薦　絕美玻璃屋＋質感甜點享受療癒時光

700萬保時捷北宜掛點片！騎上山壁撞護欄　車頭毀爛輪胎變形

違反禁令闖巴勒斯坦地盤！　以色列菜攤老闆遭當街槍殺

OL每晚腳底癢爆！竟是「不寧腿症」　醫曝5大病因

快訊／花蓮「鋼管紅茶」旁小吃店火警　警消灌救傷亡不明

繳停車費「1角落藏驚喜」　百萬YTR賺到！全場炸鍋：很貼心

國3北通霄段火燒車！引擎突冒煙起火　駕駛急停路肩逃命

國民黨想找民眾黨修「選罷法」　黃國昌：不在優先法案清單中

用雜物「佔位博愛座」！女子遭勸怒嗆：哪條憲法規定不能放東西？

一堆人確診！慘冒3症狀「吃什麼好得快」　菜單一次看　

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

大陸熱門新聞

當街壓制小三連呼6巴掌！　正宮驚曝老公狂睡女人

疑忘打P檔！賓利停5分鐘「溜進河裡」

消防員救女童吸濃煙中毒　退化成3歲

GG論文成陸國家社科基金成果！研究尺寸越短IQ越高

遭詐22萬！她報案竟被扣獎金、暫緩晉升

創辦人離世未立遺囑！14歲兒繼承「百億市值股票」

嘿咻能成佛　19歲女遭住持誘上床

桂林洪水！高鐵站「泡一夜」7安檢機壞了

美批准116億對台軍售　大陸國防部：將全面加強練兵備戰

脫離安卓！華為Mate70將首發搭載「純血鴻蒙」

海底撈7月換帥！「苟軼事」接任CEO

男子帶饅頭回家被控竊盜！法院：公司賠2.2萬

台生復旦畢典「暴打老師」慘了！

48歲安徽男洪水中救母！自己卻被沖走

更多熱門

相關新聞

故宮停電急關閉展場　館方曝SOP

故宮停電急關閉展場　館方曝SOP

國立故宮博物院北部院區今（23）日上午約11點22分左右傳出停電，故宮也在下午出面說明情況以及緊急應對流程。館方第一時間疏散民眾到安全空間，並為了保護文物關閉展場，同步啟動緊急備用電；後續台電恢復供電後，故宮確保展場內監控系統訊號穩定正常，在11點46分恢復展間參觀。

快訊／故宮停電！館方緊急疏散

快訊／故宮停電！館方緊急疏散

故宮推「紅樓夢特展」紅粉必追！

故宮推「紅樓夢特展」紅粉必追！

故宮典藏品圖檔疑遭駭　查無不法士檢簽結

故宮典藏品圖檔疑遭駭　查無不法士檢簽結

故宮換女院長=不是國寶？蕭宗煌反駁

故宮換女院長=不是國寶？蕭宗煌反駁

關鍵字：

北京旅遊北京景點北京景點預約故宮

讀者迴響

熱門新聞

病毒大亂鬥！　醫：急診塞爆

大韓航空「驟降2.1萬英尺」急返航　台旅客曝機艙內狀況

胰臟癌年輕患者變多　醫揭：沒症狀卻有「1跡象」小心

即／花蓮寵物店嚴重火警！傷亡不明

嫩妹吃掉15歲小男友挨告！他認「很舒服」

《順風婦產科》美月要結婚了

李多慧林襄遭前隊友出賣！「崩壞照」PO網瘋傳

男友養4比特犬　她遭圍攻「撕咬致死」

跑步機跌倒「摔出窗戶」　印尼女墜樓亡

愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了

餐酒館老闆喝茫拒測！1088萬麥拉倫當場拔牌

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」

韓男星爆性侵學生！逞獸慾下跪懺悔：誤會了抱歉　受害女崩潰錄影

YTR眾量級Andy生日放閃家寧！　她甜讚：生命重要的人

快訊／中華男籃前總教練張學雷逝世　享壽61歲

更多

最夯影音

更多

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面