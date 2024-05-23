故宮停電「國寶驚險無損」！館方曝SOP：為保護文物先關閉展場

▲故宮上午11:22停電，館方為了文物安全考量，緊急疏散所有人員。（圖／讀者提供）

記者林育綾／台北報導

國立故宮博物院北部院區今（23）日上午約11點22分左右傳出停電，故宮也在下午出面說明情況以及緊急應對流程。館方第一時間疏散民眾到安全空間，並為了保護文物關閉展場，同步啟動緊急備用電；後續台電在3分鐘左右恢復供電後，故宮確保展場內監控系統訊號穩定正常，在11點46分恢復展間參觀。

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▲故宮上午停電，外界也關心停電是否影響文物保存狀況。（圖／資料照）

故宮展示服務處代理處長林國平說明，此次跳電不只是發生在故宮整個園區，包括士林區都受影響。不過故宮在面臨停電時，隨即啟動標準作業程序，在工作人員協助下，先將展場內觀眾疏散到外面的開放空間；並為了確保文物在展櫃內安全，展場先行關閉，這些步驟約在「5到10分鐘內」就完成。

▲▼故宮上午發生停電，緊急啟動應變措施，疏散民眾置場外安全的開放空間。（圖／故宮提供）

林國平說，由於展間內有監控系統保護文物，在沒電的情況下可能會發生狀況，因此才會緊急疏散民眾並關閉展場。後續電力恢復後，也要確認系統訊號正常，才能恢復開放參觀。此次在恢復供電並完成測試、確認訊號後，已於11點46分恢復參觀，民眾也在後續回到展間繼續行程。

▲故宮為保護文物，在停電時疏散民眾、關閉展間。（圖／讀者提供）

林國平表示，這次停電對參觀民眾造成不便，故宮會持續檢討改善，所幸此次很快恢復供電，並未造成損失。至於外界關心停電是否會影響故宮文物的溫濕度，他說明，故宮為了文物保存，備用的電力系統在1分鐘內可供應銜接上，因此外界不必太擔心。

有關今日上午士林區停電狀況，台電說明，今日上午11時22分由於台北市政府下水道工程挖損輸電線路造成跳脫，影響台北市士林區約1萬2千戶停電，台電立即處理，2分鐘內包括故宮等用戶均已恢復供電。