故宮推重量級「紅樓夢特展」！書中奇貨、十二金釵現身　紅粉必追

▲國立故宮博物院北院將以文學巨著《紅樓夢》為主題，推出「看得見的紅樓夢」特展。（圖／資料照）



記者林育綾／台北報導

文學巨著《紅樓夢》粉絲必追！國立故宮博物院北院將於5月17日起推出「看得見的紅樓夢」特展，匯集故宮、國家圖書館、臺灣大學圖書館館藏珍品，除了展出書中對應的「異物奇貨」，也根據書中相關物品的描繪，呈現十二金釵短暫卻華麗燦爛的生命姿態，引領觀眾重新想像盛清貴族世家的榮景，看見《紅樓夢》的絕美與哀戚。

故宮推出「看得見的紅樓夢」特展，特別邀請書法藝術家董陽孜為展覽題字，自5月17日起在北部院區203陳列室展出，展覽為期長達2年，並不定時舉辦專題講座、學者對談，滿足「紅粉」看好看滿、一刷再刷。

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▲國立故宮博物院推出「看得見的紅樓夢」特展，特別邀請書法藝術家董陽孜為展覽題字。（圖／故宮提供）

策展人器物處助理研究員王亮鈞表示，展覽將以三個軸線呈現，首先是「大雅可觀」，透過作者曹雪芹生於江寧織造世家的人生經驗，呈現《紅樓夢》中貴族階級精緻的物質文化。

▲▼「看得見的紅樓夢」特展，將展出書中對應的「異物奇貨」，也根據書中相關物品的描繪，呈現十二金釵短暫華麗燦爛的生命姿態。（圖／故宮提供）

第二是「異物奇貨」，展出書中對應的外國舶來品，揭開作者所處的時代宮廷，熱衷於「洋貨」的仿效風潮，以此襯托「賈府」的時尚風華。

最後是「一番夢幻」，根據書中使用的相關聯物品描繪，呈現作者塑造各具特色的人物性格與隱喻，展現十二金釵短暫卻華麗燦爛的生命姿態。

故宮表示，《紅樓夢》離不開「情」，包括親情、愛情、友情、主僕之情。而情又與「人」之間的互動，緊密交織，人也透過「物」的點綴，顯得立體而有溫度。「物」則讓小說有了畫面，成為看得見的劇情。

▲〈清 乾隆 金鑲東珠貓睛石嬪妃朝冠頂〉是富貴身分的象徵。（圖／故宮提供）

此波精選展件，包括〈清 乾隆 金鑲東珠貓睛石嬪妃朝冠頂〉纍絲金鳳奢華富麗，是富貴身分的象徵。〈北宋 汝窯 青瓷碟〉天青釉色溫潤典雅，釉薄處隱現淺粉色光澤，展現內斂、高雅品味。

▲〈歐洲 十八世紀 銅嵌金星玻璃鼻煙盒〉是當時最新潮、時尚的舶來品。（圖／故宮提供）

而〈歐洲 十八世紀 銅嵌金星玻璃鼻煙盒〉盒蓋嵌著長方金星玻璃片，密布金屬微粒，閃爍星點光澤，是當時最新潮、時尚的舶來品。

為慶祝展覽開幕及響應「國際博物館日」年度主題「博物館：教育及研究的場域」，5月17日開展當天下午2點，在故宮北部院區B1多媒體室，將舉辦「看得見的紅樓夢」專題講座暨學者對談，由故宮余佩瑾副院長引言，邀請國立臺北大學歷史學系林士鉉副教授、策展人王亮鈞助理研究員，進行講座與對談。

看得見的紅樓夢

日期：2024年5月17日〜2026年5月17日

地點：故宮北部院區203陳列室