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0經驗！妹子問情侶交往多久可以愛愛？網曝期限：別太快給甜頭

女網友擔心跟男友太快上床，上網尋求其他人意見，部分男生建議最好先觀察半年，以免後悔。（示意圖，photoAC）

▲女網友擔心跟男友太快上床，上網尋求其他人意見，部分男生建議最好先觀察半年，以免後悔。（示意圖／photoAC）

圖文／鏡週刊

許多情侶在交往一段時間後，會邁向更親密的關係。近日，一名女網友發文表示，她沒有性經驗，近期想與男友嘗試親密行為，詢問大家通常在交往多久後才會發生性行為。貼文曝光後，引起網友兩極看法，不少男網友也趁機吐露真心話，建議過半年觀察期再上車。

這名女網友在Dcard發文表示，她和男友交往一個多月，最近雙方有意發生性行為，但她從未有過性經驗，擔心是否會進展太快，因此好奇詢問網友們「大家都是交往多久後才會愛愛？」

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貼文一出，不少老司機驚吐先試車才交往，「負2個禮拜，做完才交往，但現在非常穩定」、「做完隔天兩人在一起，如今結婚3年多」、「負不知道多久，忘了！現在是我先生」；還有不少人剛交往就直奔「全壘打」，「全看個人，我跟女友剛告白完就上床了，現在結婚2年」「第一次交男友10天就發生關係了，目前交往3年多」。

然而，有不少男網友給出良心建議，認為至少留半年觀察期，「我自己是男生，當然想快點打炮，但越快越不會珍惜女生，因為根本沒有先建立感情，哪來的感情需要去珍惜」、「至少半年，才能看出男生的態度」、「不要太快給對方甜頭，很多男生爽到後就冷掉了，一定要愛惜自己身體」、「認真不要太快給對方甜頭，前面跟他說你還需要時間準備，多花一點時間觀察行為」。

部分網友也分享自身觀點，「建議感情穩定再說，不要一交往就慾火焚身，先建立信任最重要」、「我還是堅持婚前不全壘打」、「1個月太快了，別信某些留言，那些都是倖存者偏差，不然就是唬爛，一定要留觀察期」、「交過2任都還沒做過，因為還年輕，個人認為可以不用太快發生關係」、「不要來問別人多久全壘打，每個人的感受都不一樣，如果你對於這件事還是有猶豫，請有原則的把持住自己的底線，你有明確表示還不想要發生關係，但一直暗示或盧的就直接分了」。


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