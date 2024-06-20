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快訊／汐止警飛車追逐　逃逸男突失去生命跡象亡

▲▼快訊／汐止警飛車追逐　逃逸男撞計程車無生命跡象。（圖／翻攝汐止人集團） 

▲警方逮捕通緝犯時，對方突然失去生命跡象。（圖／翻攝汐止人集團

【22：58更新】

52歲李姓嫌犯送醫後，於20日晚間10時30分不治。

記者張君豪、鄒鎮宇／新北報導

新北市汐止區警方20日晚間飛車追逐逃逸通緝嫌犯，在男嫌犯碰撞計程車後立刻進行圍捕。警方要將男子上銬時，對方突然沒有生命跡象，便立刻進行CPR急救，目前男子已送醫急救，詳細案情仍待釐清。

據悉，警方從20日晚間9時許開始追逐嫌犯，雙方沿新台五路狂飆、瘋狂按喇叭，險些撞到路邊車輛。另外，嫌犯逃逸途中緊急左轉，甚至在地面磨出火花，最終在中正路與禮門街口撞上計程車而停下，瞬間被追捕警車包圍。

有網友在臉書社團「汐止人集團」PO出警方逮捕男子、上銬的畫面。畫面中，兩輛警車包圍撞上計程車的銀色自小客車，現場有至少9名員警出動，也拍攝到警方幫忙做CPR急救的畫面。

▲▼快訊／汐止警飛車追逐　逃逸男撞計程車無生命跡象 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼犯嫌駕駛的車輛。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼快訊／汐止警飛車追逐　逃逸男撞計程車無生命跡象 。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，20日晚間9時許，汐止員警發現通緝犯開著自小客車行經水源路一段，並在警方攔查過程中不服稽查逃竄，最終於中正路、禮門街口撞上計程車而被攔停。

警方表示，逮捕過程中未開槍、碰撞犯嫌車輛，上銬時犯嫌失去意識，立即派遣汐止所其他組合警力、交通分隊事故處理到場處理，並通知消防人員到場救護，送往三總急救。

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