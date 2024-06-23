蘋果宣布終止「Apple Pay Later」服務！先買後付將變分期付款

▲蘋果2023年推出「Apple Pay Later」，但不到一年就終止服務。（圖／翻攝Apple，下同）

記者閔文昱／綜合報導

蘋果公司近期宣布，將停止去年在美國推出的先買後付服務「Apple Pay Later」。消息一出，部分用戶擔憂蘋果的此舉可能會對其在金融服務領域的競爭力造成影響，不過也有專家分析，此項變動象徵蘋果在金融服務方向的策略調整，並將重心轉向「分期付款」服務。

事實上，Apple Pay Later於2023年10月在美國推出，讓用戶可以將購買金額分成四期付款，並在六週內完成支付，期間無需支付利息或費用。然而，僅經營一年多，蘋果已宣告將在今年底停止此項服務，並將改以全新的第三方信用卡和金融卡提供的分期付款服務。

▲蘋果「Apple Pay Later」先買後付服務讓用戶最多可以分6周4期付款。

蘋果表示，「先買後付」的服務結束後，對於已有Apple Pay Later貸款的用戶，仍然可以使用Apple錢包來管理和支付貸款。同時蘋果也強調，新的分期付款服務將會在更多國家和地區提供，並且全球用戶在使用Apple Pay結帳時，將能透過信用卡、借記卡和貸款機構獲得分期貸款。

有專家分析，蘋果停用「先買後付」服務，並改推「分期付款」服務，預期是想提高Apple Pay付款多功能性、安全性並符合各國分期付款政策，同時也能強化Apple Pay作為一體化支付解決方案的市場地位。

至於新的分期付款功能將會有「獎勵兌換」和「分期付款」兩項主要好處，其中獎勵兌換能讓用戶查看和兌換獎勵，而分期付款則讓用戶在使用iPhone和iPad線上或應用內購物時，可以使用符合資格的信用卡或借記卡享受分期付款貸款。

蘋果的這次策略調整也被認為是對近年先買後付服務爭議的回應，因為近年來先買後付服務在全球各國迅速發展，除了傳統金融機構外，也有許多新興業者投入先買後付市場，使蘋果面臨來自其他業者的高度競爭。此外，先買後付服務也受到監管機構的關注，擔心其可能導致消費者過度消費或陷入債務困境。