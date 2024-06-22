蘋果工作坊邀變裝皇后教自拍密技　薔薇：每個人都值得展現陰柔自己

記者蘇晟彥／台北報導

蘋果 22 日在Apple 信義A13店舉辦「Today at Apple 工作坊」，邀請變裝皇后薔薇參與講座，以「和薔薇一起創造自己的驕傲肖像封面」為主題，透過iPhone相機拍出屬於自己的動人瞬間。薔薇在會後訪談時說，「以前的我都會透過修圖讓自己更完美，但現在我已經開始接受自己不同的面貌、包容自己的缺點」。

▼薔薇分享自己從害怕面對鏡頭，到勇敢擁抱自己不同面貌的心路歷程。（圖／記者蘇晟彥攝）



Apple 從2022年宣佈計劃將 Today at Apple Creative Studios 推廣給更多年輕創意工作者，耕耘未受充分重視的社群。擴展後的課程提供廣泛橫跨各類藝術領域的職涯發展輔導、培訓和資源，在台北課程以提供年輕人透過創造力探索性別和身分認同為主題，邀請到變裝皇后薔薇到場分享使用iPhone原相機拍攝出屬於自己驕傲肖像封面。

薔薇在登場後就分享自己一路走上變裝皇后的心路歷程，從國、高中喜歡反串表演，喜歡逗同學笑，到了一次戴上金色頭髮，扮成《歌舞青春》中的夏培（Sharpay），開始體悟到自己喜歡站上舞台、喜歡享受掌聲，更喜歡自己在舞台上發光發熱的時刻。

在20歲時看到《魯保羅變裝皇后秀》（RuPaul's Drag Race）後，才發現男扮女裝可以這麼美麗。是藝術的最高境界，讓他開始踏上變裝皇后這一條路，一走就已經過了六年的時間。他說，「變裝是成為更像自己的過程，每個人都值得慶祝並展現那個陰柔的自己。」

在分享的過程中，他也透過iPhone原相機教給大家「很鬼的角度」，並透過在手機先纏上保鮮膜，再把鏡頭用眼影染開，創造出屬於自己的專屬濾鏡，最後再透過照片內的編輯系統，寫上自己的簽名，就能創造出屬於自己的個人封面；薔薇也不藏私教導大家自己平常調色的技巧，現場粉絲也紛紛秀出自己的工作成果。

▼薔薇透過光影、在鏡頭上塗上眼影，創造出屬於自己的驕傲色調。



在會後薔薇接受媒體訪問時，他也說其實每個角度都有不同的美，就像在分享中所說，每個角度都可以「很鬼」（稱讚的意思），但光線就很重要，如果是背光、頂光，就很難拍出好看的照片；而現在在鏡頭上可以盡情綻放自己的薔薇，也曾因為長相而焦慮，他從照鏡子練習角度開始，慢慢學著用不同的表情，他也開玩笑說，「當然我最早的時候都會修圖」，但隨著時間過去，現在的他越來越可以接納自己的不完美，包容自己的缺點。

針對近期Apple Intelligence推出，他也說未來如果AI可以應用在妝容上的設計，讓自己的創作形式改變，一定會讓表演大大加分。