台鐵事故「最暖畫面」！　大學畢業生：大家都在跟列車長說謝謝

▲東華大學柯姓畢業生21日搭上撞石列車，脫困後曬出一雙泥腳報平安。（圖／讀者提供）

圖、文／CTWANT

台鐵229次新自強號21日傍晚在花蓮清水隧道撞上落石，導致車廂出軌，陳姓列車長和8名乘客受傷，目前患者已分別被送往門諾和慈濟醫院救治，所幸皆無生命危險，而剛從東華大學的柯姓畢業生就在車上，也在網路上曬出泥腳報平安，並表示許多乘客都十分感激列車長即時剎車，在他送醫時紛紛道謝。

229次(3000型自強號)21日下午4時50分行經崇德=和仁間51K西正線(清水隧道南口)受土石流衝擊影響，造成列車第2節車廂出軌，陳姓列車長手部骨折，還有8名旅客輕傷，台鐵則緊急派車接駁，將傷者載到新城車站後送醫救治，所幸患者經急救後無生命危險。

柯同學回憶，他坐在第10節車廂，車禍當時突然聽到一陣劇烈撞擊聲，隨即冷氣立刻關閉，車廂的燈也瞬間變暗，剎那間彷彿世界末日，約20分鐘後就有列車人員來疏散大家離開。

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柯同學表示，當時鐵軌已滿是土石，乘客們只能走在軌道上離開隧道，倘若不小心踩空，便會陷入深約一個膝蓋的泥水當中，又適逢暴雨，他自己步出隧道時已連人帶腳滿是泥濘。

「大家看著列車長被送出來，都上前跟他說謝謝。」柯同學提到，抵達新城車站後，隨即有人派送物資和安排傷者就醫，列車長也躺在擔架上被抬出，乘客們紛紛上前致意，十分感激他即時將列車剎住，事故這才沒有擴大，他也期望台鐵的防護能更加強，讓乘客們都能安心坐車。

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