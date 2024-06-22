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明晚別去這裡！台中40歲女陳屍世貿公園　「園內」辦頭七科儀

▲▼ 。（圖／翻攝台中市政府建設局）

▲一女子日前陳屍台中市西屯區世貿公園，家屬明晚將在公園舉行頭七科儀。（圖／翻攝台中市政府建設局）

記者許權毅／台中報導

台中市西屯區世貿公園近日傳出死亡案件，一名年約40歲的女性在公園內死亡，今日傳出家屬將在此舉行頭七科儀，範圍會在公園內部，並不會移動，時間則是明日（23日）晚間23時至跨夜1時為止，當地福和里長也已證實此事。

據了解，該名女子在公園裡死亡被人發現，警消到場後確認女子死亡，立即報請檢察官會同法醫進行刑事相驗。世貿公園為西屯區較大型公園美樂地之一，事發當下已經引起許多民眾關注。

▲▼快訊,緊急,救護車,消防,死亡,案件,車禍,119,示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲事發在台中市西屯區世貿公園，女子被人發現陳屍公園內。（圖／ETtoday資料照）

今日傳出，當地福和里長林寅利接受到禮儀社轉達通知，6月23日晚間23時至6月24日1時許，家屬預計要在世貿公園舉行「超渡送煞科儀」，要當地民眾該時段避免外出，用路人要避開世貿公園周圍路段，科儀則不會沿路走，只會公園內，請民眾勿驚慌。

雖該公告僅有當地民眾收到，但已經在網路上被轉傳，議論是否是「送肉粽」，卻又僅在公園內部舉行？林寅利澄清，該科儀為頭七科儀，並非「送肉粽」，儀式約會在1小時左右完成，但呼籲民眾該時段避免靠近。

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