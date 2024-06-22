一上飛機「瞬間煙霧迷漫」　乘客嚇喊要逃嗎！空姐曝原因：正常

▲原PO求問「正常嗎？」（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，搭飛機出國，登機後機艙瞬間煙霧瀰漫，幾乎是伸手不見五指的狀態，驚慌問「這是正常的嗎？」不少網友點頭，之前搭飛機時也遇過同樣的狀況，空服員也解釋「這冷凝氣」，當冷空氣碰到熱空氣，加上濕度的差異之後，會迅速凝結成霧氣。

該名網友在Threads分享這段驚悚的經歷，當時飛機還未起飛，突然發現機艙內瀰漫濃煙，視線模糊到伸手不見五指，「這是正常的嗎？我現在很抖」。他事後留言報平安，似乎只是「冷氣開到最大」導致，之前看過飛機上的冷氣在吹時會噴點霧氣，「只是沒想到可以這麼誇張，到起飛前一刻就正常了，我很安全」。

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貼文一出，網友點頭是正常狀況，「歡迎來到仙境」、「我之前去蘭嶼也是這樣欸」、「正常，冷氣溫差大，尤其是夏天會遇到」、「前幾天就遇到過了」、「密室逃脫的情境體驗嗎」、「正常的，黑煙就不正常了，白煙的原因好像與外面的氣流氣壓有關係」。

有內行網友解釋，「正常啦，我修過飛機，這是冷氣開最強的時候」、「非常正常喔，我之前空中飛人的時候，也常常碰到這樣的情況，問了空姐學到了，這其實是因為冷空氣碰到熱空氣，加上兩邊濕度的差異之後，迅速凝結成的霧氣造成這種現象，叫做冷凝氣」。