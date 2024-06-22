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地中海小島「氣象海嘯」水流灌上岸　躺椅淹到移位遊客驚慌逃

▲氣象海嘯侵襲梅諾卡島休達德亞港（Ciutadella），一排排躺椅全部被水淹沒 。

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙地中海度假勝地梅諾卡島（Menorca）19日出現「氣象海嘯」（meteotsunami）現象，水位以肉眼可見的速度上升，海邊整排日光浴躺椅、遮陽傘、充氣滑梯等全被水流移位，在場遊客驚慌抓起行李，四處逃竄。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲水位以肉眼可見的速度上升 。（圖／翻攝自X）

太陽報、Metro等報導，這場氣象海嘯侵襲梅諾卡島休達德亞港（Ciutadella），一排排躺椅全部被水淹沒，遊客一個個朝後方躲避，站在沒淹水的地方觀望。西班牙國家氣象機構Aemet表示，至少發生5次大型氣象海嘯。

在這之前，鄰近的馬略卡島（Majorca）也發生氣象海嘯，海平面快速上升，海水湧入多條街道，淹沒東北岸Puerto Alcudia部分地區，遊客們接連躲避。所幸這狀況並未造成人員受傷，也未傳出重大損失。

▲馬略卡島（Majorca）近期也出現氣象海嘯。

氣象海嘯與海嘯並不同，規模通常小得多，且並非由地震活動引起。西班牙國家氣象機構Aemet表示指出，氣壓變化會影響海平面，若壓力增加，海平面下降，若壓力下降，海平面上升，這些上升與下降的主要特徵就是在極短時間內發生，海平面可以在15分鐘內明顯上升或下降，接著恢復正常狀態。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）介紹，氣象海嘯是由氣壓擾動引起，通常與快速移動的天氣事件有關，例如劇烈雷暴、暴風或是其他風暴鋒面，風暴產生向海岸移動的波浪，並被港灣或其他海岸特徵放大，出現在世界各地許多地方，包括墨西哥灣、地中海、大西洋沿岸等。

NOAA也說，辨別氣象海嘯現象極具挑戰性，因為其特徵與地震引發的海嘯幾乎無法區別，也可能與風暴潮混淆。

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