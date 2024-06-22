地中海小島「氣象海嘯」水流灌上岸　躺椅淹到移位遊客驚慌逃

On Wednesday morning, the port of Ciutadella in Menorca experienced at least five large rissagas (meteotsunamis) with sea oscillations over one meter, according to Aemet. The threat is expected to continue until 8 a.m. Thursday.pic.twitter.com/qnE2vY9uRN — Volcaholic (@volcaholic1) June 19, 2024

▲氣象海嘯侵襲梅諾卡島休達德亞港（Ciutadella），一排排躺椅全部被水淹沒 。

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙地中海度假勝地梅諾卡島（Menorca）19日出現「氣象海嘯」（meteotsunami）現象，水位以肉眼可見的速度上升，海邊整排日光浴躺椅、遮陽傘、充氣滑梯等全被水流移位，在場遊客驚慌抓起行李，四處逃竄。

▲水位以肉眼可見的速度上升 。（圖／翻攝自X）

太陽報、Metro等報導，這場氣象海嘯侵襲梅諾卡島休達德亞港（Ciutadella），一排排躺椅全部被水淹沒，遊客一個個朝後方躲避，站在沒淹水的地方觀望。西班牙國家氣象機構Aemet表示，至少發生5次大型氣象海嘯。

在這之前，鄰近的馬略卡島（Majorca）也發生氣象海嘯，海平面快速上升，海水湧入多條街道，淹沒東北岸Puerto Alcudia部分地區，遊客們接連躲避。所幸這狀況並未造成人員受傷，也未傳出重大損失。

▲馬略卡島（Majorca）近期也出現氣象海嘯。

氣象海嘯與海嘯並不同，規模通常小得多，且並非由地震活動引起。西班牙國家氣象機構Aemet表示指出，氣壓變化會影響海平面，若壓力增加，海平面下降，若壓力下降，海平面上升，這些上升與下降的主要特徵就是在極短時間內發生，海平面可以在15分鐘內明顯上升或下降，接著恢復正常狀態。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）介紹，氣象海嘯是由氣壓擾動引起，通常與快速移動的天氣事件有關，例如劇烈雷暴、暴風或是其他風暴鋒面，風暴產生向海岸移動的波浪，並被港灣或其他海岸特徵放大，出現在世界各地許多地方，包括墨西哥灣、地中海、大西洋沿岸等。

NOAA也說，辨別氣象海嘯現象極具挑戰性，因為其特徵與地震引發的海嘯幾乎無法區別，也可能與風暴潮混淆。