新自強號撞落石「離3年前太魯閣出軌僅100米」　告警沒作動原因曝

▲台鐵229次新自強號撞上土石流出軌，乘客走在滿是泥水的鐵軌上。（圖／記者陳煥丞翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵清水隧道口今下午發生土石流，229次EMU3000型新自強號出軌，卡隧道西正線，台鐵司機員手骨折，6乘客輕傷，出軌處恰巧位2021年4月2日408次太魯閣號出軌處東正線旁，僅差100米，落石告警系統裝在東正線，西正線土石流未觸及東正線，告警系統未作用無法通知列車剎車，525名乘客由區間車接駁離開。

台鐵今一列229次EMU3000型新自強號下午16時50分行駛至崇德=和仁間西正線清水隧道西正線K51處撞到土石流，司機員來不及剎車，第二節車廂出軌，第一車車門歪斜，司機員手骨折，6名乘客輕傷。

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台鐵公司說明，229次EMU3000型自強號16時50分行經崇德=和仁間51K西正線、清水隧道南口，受土石流衝擊影響，造成列車第2節車廂出軌，司機員手部骨折、6名旅客輕傷，目前列車停於現場。

台鐵表示，台鐵公司17時已成立公司一級應變小組、東部地區應變小組與現場前進指揮所，229次旅客計525名已安排搭乘4033次區間車接駁回崇德站及新城站。目前和仁=崇德間以東正線單線雙向行車。

▲台鐵229次新自強號撞上土石流，乘客走在滿是泥水的鐵軌上。（圖／記者陳煥丞翻攝）

巧合的是，新自強號今撞上土石流出軌處，為清水隧道西正線51K處，2021年4月2日台鐵408次太魯閣號出軌地則是東正線51K，東正線已裝設落石告警系統，4月3日花蓮強震影響，落石掉落從西正線滾到東正線，告警系統偵測到後通知太魯閣號停車，順利停在落石區外，不過今西正線發生土石流未觸其一旁東正線，導致告警系統無法作動通知列車剎車。

台鐵司機員也是台鐵企業工會秘書吳長智表示，今發生出軌處與2021年太魯閣號出軌處公里數僅差100米，差別在太魯閣號出軌處為東正線，新自強號出軌為西正線，根據現場照片判斷，土石流疑似是瞬間雨量過大，河床土石衝上來淹沒軌道，防不勝防，將與台鐵積極研議防護機制。