自強號撞落石2節車廂出軌！司機員骨折　連同525旅客搭區間車撤離

記者邱中岳、戴若涵／花蓮報導

台鐵北上229次自強號列車行經清水隧道時，撞上落石卡在隧道內。61歲陳姓司機員手部骨折，稍早他與6名輕傷旅客搭上接駁區間車前往新城站，將由救護車協助送醫。

▲自強號撞上落石卡隧道內，旅客已全部搭上接駁區間車，警方協助清點人數中。（圖／記者邱中岳翻攝）

回顧整起事發經過，台鐵229次自強號列車21日下午4時50分時，行經花蓮崇德=和仁車站間西正線清水隧道K51處時，因撞上落石第一、二節車廂出軌，整輛列車卡在隧道內，列車上525名旅客共有6人受傷，司機員則受有手部骨折傷勢。

台鐵隨即成立一級應變小組、東部地區應變小組與現場前進指揮所，並安排4033次區間車將旅客接駁回新城站。事發過後，旅客在工作人員的引導下，徒步走下鐵軌等待接駁。

▲台鐵229列車撞上落石，乘客走在滿是泥水的鐵軌上。（圖／記者陳煥丞翻攝）

當時在第五節車廂內的乘客陳先生形容，撞擊當下列車發出巨大聲響，狀況比「車禍現場還恐怖」，車上也有乘客受傷，所幸列車上剛好有醫生，緊急協助處理，而疏散過程中因下大雨，地上滿是泥濘，許多人全身都沾滿泥巴，疏散狀況就好像逃難現場一樣。

所幸6名旅客僅受有輕傷，61歲陳姓司機員則是受有手部骨折的傷勢，7人無生命危險，於晚間6時30分左右已從隧道內出來，並與其他旅客全數搭上接駁區間車，待抵達新城站後，由救護車協助送醫。

▲自強號撞上落石卡隧道內，旅客已全部搭上接駁區間車，警方配合執行列車清查。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）