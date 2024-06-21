石門水庫今午實施人工增雨作業　北水分署：集水區已陸續降雨

▲石門水庫蓄水位跌破34%，目前有效蓄水量剩6895萬噸。（圖／北水分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為維持桃園、新竹供水維持穩定，經濟部水利署北水分署針對今年一期稻作可順利供灌與收割，針對桃竹地區水情，其中石門水庫截至今（21）日下午1時止，有效蓄水量仍有6895萬噸，蓄水率約33.6%，寶二兩水庫有效蓄水合計為3106萬噸，蓄水率85.1%，水情狀況相對較好，目前各項用水供應仍穩定；今天午後石門與寶二水庫集水區有降雨機會，北水分署已把握機會實施人工增雨作業，其中石門水庫霞雲地區已開始降雨。

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▲新竹寶二水庫有效蓄水量合計為3106萬噸，水情狀況良好。（圖／北水分署提供）

北水分署指出，今年一期稻作6月份已開始抽穗，分署與農水署桃園、石門管理處合作下，預估可順利完成供灌收割，請農民安心。此外，新竹地區用水由頭前溪及寶山與寶二水庫供應，截至今天下午1時為止，寶山與寶二水庫合計蓄水量已達3106萬噸，蓄水率85.1%，水情狀況良好。

▲北水分署今天下午在石門水庫集水區實施人工增雨作業。（圖／北水分署提供）

北水分署表示，石門水庫目前蓄水量雖未達4成，但時序將進入夏季7至9月颱風盛行季節，離水庫滿水位空間（約1.35億立方公尺）可提供颱風期間滯留洪水使用。分署將密切關注氣象資訊，審慎因應降雨不確定性及可能颱風豪雨影響，與各供水單位做好防颱減災及原水高濁度因應整備，確保地區供水穩定。

▲北水分署今天下午在寶二水庫集水區實施人工增雨作業。（圖／北水分署提供）

另外，根據短期氣象資料顯示，近日午後中部以北有雷陣雨、山區有短暫雷陣雨，分署將加強守視進行節水操作及加強引水，且於天候條件適當實施人工增雨，今天午後石門與寶二水庫集水區雲層變厚，北水分署把握機會實施人工增雨作業，其中石門水庫霞雲地區已降下小雨。