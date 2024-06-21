藍鷹行動吵到成功高中　北市教育局要學生「忍耐一下」先換教室

▲國民黨主席朱立倫率全體黨籍立委向現場群眾表達謝意。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（21日）院會表決國會改革覆議案，中午時候表決結果出爐，以62票比51票否決覆議案。，國民黨動員基層「藍鷹」搭遊覽車到場聲援，儘管11點左右藍鷹就鳥獸散，主舞台藍委喊口號、宣講仍吵到一旁成功高中學生，學生向校方反映未果，轉向該選區立委吳沛憶陳情，北市教育局也到場了解，後來請學生換到另一側教室上課。

國民黨動員「力挺國會改革 藍鷹翱翔 弊案現形」挺改革活動，在上午8點30分活動開始後群眾陸續聚集，但在11點時許，活動單位開始收拾椅子，本來擺滿青島東路、林森南路的紅椅轉瞬就收得乾乾淨淨堆在路旁。人群也開始往遊覽車集合。

覆議案結果出爐後，傅崐萁帶著藍委們前往主舞台與剩下來的支持者互動、呼口號，喧嘩聲透過擴音器一路傳進一旁的成功高中校區，讓學生不堪其擾。部分學生向校方反映未果，轉而透過網路社群向中正、萬華選區立委吳沛憶陳情，北市教育局到場了解後，認為噪音確實干擾上課，但主辦單位表示12點前會結束，請學校讓學生換教室上課，「再忍耐一下」，也有學生傳影片到社群平台證實確有此事。

吳沛憶表示，今天一大早藍鷹行動就動員一車車遊覽車湧入，旁邊是成功高中正在上課，她人在議場就收到學生反映說噪音太大、被影響到。

吳沛憶指出，教育局一早就派人員到現場溝通、拜託把音量降低，但還是影響到學生，後來校方就讓學生遷移到另一側教室上課，國民黨既然動員民眾上街頭，也要負責任管好秩序、不要影響學生受教權。

