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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍鷹行動見「納粹旗」遭綠質疑　國民黨駁斥：見黑影就開槍

▲▼藍鷹行動現場出現納粹旗幟。（圖／記者陳家祥攝）

▲藍鷹行動現場出現納粹旗幟。（圖／記者陳家祥攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院今（21日）表決國會改革覆議案，場外除了挺覆議案的青鳥行動，也有國民黨發起的「藍鷹行動」尬場，不過藍營活動現場，卻出現有人高舉納粹旗幟，遭綠委許智傑批，這是國際笑話，國民黨是納粹信徒？對此，國民黨指出，民進黨的行為展現出不經查證、見到黑影就開槍的造謠習慣。

對於藍鷹行動現場驚見「納粹卐字旗幟」，許智傑痛批，真的太可惡了，藍鷹集會街頭竟然出現納粹旗這將成為國際笑話，連藍鷹行動群組都看不下去，中國國民黨你們難道是納粹的信徒嗎？想要屠殺台灣人民嗎？

國民黨副發言人康晉瑜表示，許智傑眼見立法院周遭有人持「納粹旗幟」就惡意以「看圖說故事」的方式與藍鷹行動連結，這種不查證、不認真，只為了消費政治利益的行為實在低俗，不僅受國際笑話，也必須予以譴責。

康晉瑜指出，根據該團體「德國舊馬克協會」陳述，其手持納粹旗幟是訴求是「索討一次大戰日本自德國取得之不記名之德國舊馬克公債」，與國會改革毫無關係，甚至在該團體試圖闖入後台區域時，國民黨也第一時間也請員警協助請離，顯見該團體活動與國民黨毫不相關。

康晉瑜指出，集會遊行現場無可避免有各方團體參與，有些訴求主辦單位無法認同，也已即時處理。許智傑未經查證就惡意連結，甚至誣指國民黨是納粹信徒，此種荒唐言論恐怕才是最大的國際笑話，也不見容於台灣的國際友人。
 

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