快訊／12:25花蓮近海規模4.6地震　11縣市有感「最大震度3級」

記者陳嘉恩／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天中午12時25分花蓮縣近海發生芮氏規模4.6地震，震央在花蓮縣政府南方55.4公里處，深度40.2公里，屬於淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在台東縣長濱、花蓮縣光復、彰化縣彰化市。
根據氣象署測報資料，震度3級地區為台東縣、花蓮縣、彰化縣，震度2級地區為南投縣、嘉義縣，震度1級地區為台中市、雲林縣、宜蘭縣、台南市、嘉義市、高雄市。
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資料來源：氣象署
記者陳嘉恩／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天中午12時25分花蓮縣近海發生芮氏規模4.6地震，震央在花蓮縣政府南方55.4公里處，深度40.2公里，屬於淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在台東縣長濱、花蓮縣光復、彰化縣彰化市。
根據氣象署測報資料，震度3級地區為台東縣、花蓮縣、彰化縣，震度2級地區為南投縣、嘉義縣，震度1級地區為台中市、雲林縣、宜蘭縣、台南市、嘉義市、高雄市。
資料來源：氣象署
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