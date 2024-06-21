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社會 社會焦點 保障人權

尪偷拍性愛成癮！妻氣炸報警訴離　驚見「11歲外甥女洗澡片」

▲▼洗澡。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲人夫不僅長期偷拍與妻子的性愛過程，還曾偷拍年僅11歲的外甥女洗澡。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名人夫阿孝（化名）與妻子自交往到走入禮堂的10年來，都會錄下2人性愛影片觀賞，最終妻子無法再容忍，報警離婚，沒想到警方竟在其手機發現，早在2011年時就曾偷拍外甥女洗澡。二審考量阿國與妻子和解，依違反兒童及少年性剝削防制條例罪和妨害秘密罪合併處1年6月、緩刑5年。

據悉，阿孝妻子在2019年時，意外發現對方竟有偷拍癖好，會用手機偷錄2人性愛過程，妻子曾向阿孝攤牌，警告不許再偷拍，阿孝卻依舊故我，妻子才會狠心報警離婚，警方前往住處搜索，查扣手機、電腦等，更意外搜出阿孝早在交往期間，就會偷拍當時還是女友的妻子的性愛片。

意外的是，阿國還在2011年錄下當年僅11歲外甥女的洗澡片，他將手機偷放在浴室洗髮精與沐浴乳的位置，將外甥女的洗澡畫面全拍下。

高雄地院審理後依違反兒童及少年性剝削防制條例罪、妨害秘密罪，各判1年2月、8月，合併處1年半有期徒刑；阿國不服上訴，坦承犯罪，希望法官輕判，高雄高分院考量阿國以60萬元與前妻和解，外甥女也表明願意原諒，因此維持原判，但宣告緩刑5年，期間付保護管束。

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