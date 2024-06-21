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社會 社會焦點 保障人權

被招待聚餐球敘就淪陷！2退役將校變共諜　獲輕判還緩刑免入監

▲▼ 退役空軍少將錢耀棟。（圖／記者劉昌松攝）

▲退役空軍少將錢耀棟當共諜，獲判緩刑定讞。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

退役空軍少將錢耀棟、陸軍中校魏先儀，遭檢方指控被香港商人吸收成為共諜，並在台發展共諜組織，吸收成員。一審將2人輕判並給予緩刑，二審雖加重改判刑1年4月、2年，但仍分別給予緩刑，並於判決確定後支付公庫各150萬及300萬元。檢方不服，上訴第三審，最高法院21日駁回上訴定讞，2人確定免入監。

檢方起訴指出，魏先儀於2003年間擔任國軍公墓中校輔導長，當年他參加某位退役將領公祭時，認識香港商人謝錫璋。而謝男實際上為中共情報人員，隸屬於廣東省海外聯絡辦公室情報協助人員，奉「中央軍事委員會政治工作部聯絡局廣州聯絡局」之命，對外從事情報工作的掩護機構。

謝男利用邀約宴飲、球敘、旅遊等方式，持續與魏先儀打好關係，2人在2006年間頻繁餐敘後，魏先儀同意被吸收加入共諜組織。魏先儀隨即向空軍黃姓現役中校發動吸收，但遭黃男拒絕，並嚴厲指責一番。

之後魏先儀透過401聯隊的同袍餐敘，結識曾在401聯隊服役的前國防部副部長、國防大學校長張哲平，以及曾任聯隊中隊長的錢耀棟等人。魏先儀安排上線謝男與錢耀棟一起高爾夫球球敘，又招待旅遊；最後錢耀棟同意吸收成為下線。

錢耀棟2013年間對退役空軍陳姓少將、退役空軍沈姓上將等人發動吸收，邀請一起到大陸打高爾夫球。沈姓上將以身體不好為由拒絕，但陳姓少將則不疑有他，前往赴約。在高爾夫球場上，有中共的情報人員現身想吸收陳姓少將，但遭陳以已退休為由拒絕。

案經檢調單位查辦屬實後，提起公訴。錢、魏2人在法院審理時認罪，一審法院將2人分別判刑1年與1年10月，並都宣告緩刑。上訴二審後，雖加重刑度改判1年4月、2年，但仍分別給予緩刑4年與5年。檢方不服，上訴第三審，最高法院21日駁回上訴定讞。

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