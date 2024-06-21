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半個台灣熱到一片紅　降雨三階段變化「下周2天午後雷雨擴大」

▲▼天氣配圖,示意圖,海邊,戲水,救生員, 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲未來一周天氣悶熱，高溫上看36度以上。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周天氣悶熱，高溫上看36度以上，午後雷陣雨明顯，降雨將有三階段變化，周日前山區、大台北、中部和宜花午後陣雨不排除有較大雨勢；下周一、二水氣增多，午後雷雨範圍更廣，各地有降雨機會，中部以北和各地山區有較大雨勢，下周三後午後雷雨趨緩。

中央氣象署預報員劉宇其表示，未來一周台灣屬於典型夏季天氣型態，天氣重點有兩個，包括天氣悶熱，以及午後雷陣雨明顯。目前台灣東側為太平洋高壓勢力範圍，勢力一路往西伸展到台灣附近，台灣為典型夏季天氣型態，台灣西南邊南海也有低壓帶建立當中，發展過程中將影響太平洋高壓強度。

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劉宇其進一步說明，未來一周天氣有三階段變化，今天到周日為典型夏季天氣型態，台東、恆春半島有陣雨，中南部沿海清晨有零星降雨，大部分時間晴朗炎熱，明顯降雨將出現在中午過後，午後山區、大台北、中部、宜蘭、花蓮有午後雷陣雨，不排除有較大雨勢。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨三階段變化。（圖／氣象署提供）

下周一到下周二太平洋高壓勢力減弱，水氣將再度增多，劉宇其指出，午後雷雨範圍將更廣泛，各地有午後雷雨機會，尤其中部以北、各地山區有局部大雨，午後雷雨出現會有較大雨勢伴隨雷擊、強陣風。

下周三後低壓帶遠離，太平洋高壓再度增強並西伸影響台灣，劉宇其表示，台灣將回到典型夏季天氣型態，午後雷雨狀況趨緩。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲天氣炎熱，部分地區高溫將飆破36度。（圖／氣象署提供）

未來一周溫度趨勢，劉宇其說明，西半部將有35到36度高溫，東半部高溫32到34度，澎金馬高溫也有30度以上，中南部內陸、花東縱谷、大台北高溫則可到36度以上，周日前天氣炎熱，明天北部高溫還會更高1到2度，下周一、下周二水氣多，高溫略降，不過下波較高溫時間點將出現在下周三太平洋高壓勢力增強。

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