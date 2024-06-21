颱風季要來了！專家揭有利生成環境時間點　「7／26後明顯出現」

▲有利颱風生成環境將在7月26日明顯出現。（圖／翻攝賈新興臉書）

記者李姿慧／台北報導

颱風季將至，氣象專家賈新興表示，下周日（23日）、下周一要觀察熱帶擾動發展狀況，朝海南島和越南北部移動機會高，有利颱風生成環境預計在7月26日後較明顯，8月初可能有明顯颱風發展機會。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（21日）在臉書表示，太平洋高壓將越來越強，午後陣雨也會越來越少，梅雨往長江中下游和日本九州四國移動，要留意暴雨。

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至於颱風發展趨勢，賈新興表示，周日和下周一要觀察南海低氣壓、熱帶擾動有機會發展，有4成到5成發展機率，目前資料顯示，未來往海南島和越南北部移動機會高；有利颱風生成環境指標顯示，7月下旬將開始建立，7月下旬後半期成型，颱風生成環境預期7月21日後慢慢出現，7月26日後較明顯，環境比較有利，8月初可能有明顯颱風發展機會。

另過往預測7月5日、6日南邊水氣會越來越多，不過賈新興表示，根據最新資料顯示，時間將往後延，7月10日前水氣較少，7月14日和15日後南邊水氣就會變多，且將持續到7月底，因太平洋高壓往北走，7月中後西南風較明顯。

未來一周天氣方面，賈新興表示，明天到周日太平洋高壓漸漸增強，午後北部、台中到台南、宜蘭有局部短暫陣雨；下周一午後北部、宜蘭有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫雨；下周二清晨彰化以北有局部短暫雨，恆春半島及台東也有零星短暫雨，午後山區、中南部、恆春半島也有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周三到下周四午後山區有零星短暫雨，下周五午後新竹以北及宜蘭有零星短暫雨，下個周六午後山區有零星短暫陣雨，6月30日午後各地也有局部短暫陣雨。