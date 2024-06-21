午後轟雷雨　下周熱帶擾動發展！專家：不排除形成輕颱

▲午後對流旺盛，部分地區會有午後雷陣雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(21日)起至周末仍是典型夏季天氣型態，持續至下周有午後雷雨，要留意高溫炎熱，局部地區可能出現36度以上極端高溫，氣象專家吳聖宇表示，下周一、二南海西側可能有熱帶擾動發展，不排除形成熱帶性低氣壓或輕颱，預測直接影響台灣機會低。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，今天以及明後天周末仍然是一個典型的夏季天氣型態，上午大致為多雲到晴，午後各地山區以及局部近山的區域有熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨，雖預報資料來看降雨有越來越少，越來越往山區縮減的趨勢，但是熱對流發展有時候還是會旺盛一些，因此某些單點仍可能出現短時較大的雨勢。

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溫度方面，吳聖宇說明，今天起到周末期間要特別注意高溫、炎熱情況，各地高溫可能到33至35度，局部區域會有36度或以上的極端高溫機會，外出活動的話，防曬、防中暑的準備一定要做好，或是盡可能待在室內，避免熱傷害的情況發生。

吳聖宇指出，下周一、下周二(24至25日)，在南海西側一帶可能會有熱帶擾動逐漸發展，也不排除有形成熱帶性低氣壓或輕度颱風的機會，但是因為高壓的引導，這個擾動發展起來之後會往海南島方向移動，影響台灣機會低，但有可能會讓太平洋高壓強度稍微減弱，同時讓台灣上空午後熱對流發展變得比較旺盛一點。

下周三(26日)後南海的熱帶擾動進入陸地減弱消失，吳聖宇分析，太平洋高壓再度增強，天氣也將恢復穩定的夏季型態，午後雷雨減少，以山區的降雨為主。溫度持續炎熱，整體溫度偏高的情況短時間內都不會有明顯改變，甚至有可能比這個禮拜的溫度還會再更高一些，持續高溫炎熱的情況也要特別留意。